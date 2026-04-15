La práctica tecnología que facilita la conexión de múltiples electrodomésticos en el hogar sin necesidad de regletas

Una de las grandes ventajas de la tecnología es que ha permitido desarrollar herramientas que hacen más fáciles las tareas del día a día. Esto se nota especialmente en el hogar, donde cada vez más familias buscan opciones prácticas y eficientes para el uso de la electricidad. En ese contexto, los enchufes tradicionales han empezado a quedar en un segundo plano, dando paso a alternativas más flexibles que no requieren hacer huecos ni perforar las paredes.

Dos electrodomésticos que debería desconectar en las noches para evitar un aumento en el consumo de energía

El sistema eléctrico de una vivienda es, en esencia, una red organizada que distribuye la energía de forma segura a todos los espacios. Aunque muchas veces pasa desapercibido, su buen funcionamiento es fundamental para el uso diario de electrodomésticos, dispositivos electrónicos y la iluminación.

Los elementos más visibles de esta red son los enchufes o tomacorrientes. Aunque parecen simples, están diseñados bajo normas técnicas que buscan garantizar la seguridad de las personas y prevenir riesgos como cortocircuitos, incendios o accidentes eléctricos.

Así las cosas, en los últimos años, los enchufes movibles han ganado protagonismo. Esto se debe, en gran parte, a la forma en que ha cambiado el uso de la tecnología dentro del hogar. Hoy es común tener varios dispositivos conectados al mismo tiempo —como celulares, computadores, televisores o asistentes inteligentes—, lo que hace que los puntos de conexión fijos ya no sean suficientes.

Se trata de una solución que responde a las nuevas necesidades tecnológicas del día a día. Foto: Getty Images

Aunque las regletas pueden ser una solución práctica, su uso exige precaución. Cuando están en mal estado, se sobrecargan o se conectan de forma incorrecta, pueden representar un riesgo importante e incluso provocar accidentes o incendios. En este contexto, los enchufes movibles surgen como una alternativa. No obstante, conviene aclarar que su principal diferencia frente a los alargadores radica en la forma en que distribuyen la energía.

Mientras una regleta obliga a acercar los dispositivos al punto de conexión —lo que puede resultar incómodo y poco funcional—, los sistemas modulares proponen lo contrario: llevar el enchufe hasta donde están los equipos. Esto no solo facilita la conexión, sino que también mejora la organización del espacio y permite adaptarse con mayor flexibilidad a las necesidades de cada ambiente.

Una regleta eléctrica permite conectar varis dispositivos al mismo tiempo. Foto: Getty Images

Eso sí, aunque son muy prácticos, estos sistemas también implican un pequeño cambio en la forma de organizar los dispositivos en casa. Funcionan con una base fija conectada a la corriente, sobre la que se instalan módulos móviles que se pueden mover, quitar o cambiar según se necesite. Gracias a esto, es posible reorganizar los puntos de conexión en segundos, reducir el uso de extensiones y aprovechar mejor la energía en espacios dinámicos como la cocina o las zonas de trabajo.