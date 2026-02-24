Tecnología

Si tiene una regleta eléctrica en alguno de estos lugares de la casa, reubíquela de inmediato porque podría incendiarse fácilmente

Las regletas deben usarse con cuidado, pues sobrecargarlas o ubicarlas mal puede causar cortocircuitos.

Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
24 de febrero de 2026, 7:40 a. m.
La regletas eléctricas se deben usar con responsabilidad para evitar accidentes.
La regletas eléctricas se deben usar con responsabilidad para evitar accidentes. Foto: Getty Images

En un contexto donde las familias buscan soluciones prácticas y funcionales para el hogar, las regletas eléctricas se han convertido en un elemento clave. Estos dispositivos permiten ampliar el número de tomas de corriente disponibles, algo especialmente útil en viviendas con pocos enchufes.

Su función principal es distribuir la energía eléctrica de forma organizada y eficiente, facilitando el uso simultáneo de equipos como computadores, cargadores y pequeños electrodomésticos. Además, muchas regletas incorporan sistemas de protección contra picos de voltaje, lo que ayuda a prevenir daños ocasionados por variaciones repentinas en la corriente.

Sin embargo, pese a sus ventajas, no son seguras en todos los espacios. Existen lugares del hogar donde su uso puede incrementar el riesgo de accidentes. Según explica Computer Hoy, uno de los más peligrosos es el baño, debido a la alta humedad. Si la regleta entra en contacto con el agua, puede producirse un cortocircuito, generar chispas e incluso provocar un incendio.

Las regletas eléctricas no son aptas para todas las áreas de la casa.
Las regletas eléctricas no son aptas para todas las áreas de la casa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Algo similar ocurre cuando se colocan sobre alfombras o cerca de cortinas. Estos materiales son inflamables y, además, pueden impedir que el calor se disipe correctamente. La acumulación de temperatura aumenta el riesgo de sobrecalentamiento y, en el peor de los casos, de incendio.

El cuadro eléctrico de su casa tiene un botón que debería oprimir por lo menos una vez al mes por esta razón

La cocina también representa un espacio de cuidado, ya que, al igual que el baño, es una zona con frecuente presencia de agua. Una salpicadura accidental podría alcanzar la regleta y causar un cortocircuito. Estos riesgos se incrementan cuando el dispositivo es de baja calidad o no cumple con estándares básicos de seguridad.

Asimismo, es fundamental prestar atención a los electrodomésticos que no deben conectarse a una multitoma. Aparatos como radiadores, microondas, lavadoras, lavavajillas, hornos, aires acondicionados y frigoríficos necesitan una potencia constante que las regletas no están diseñadas para soportar de manera continua. Conectarlos allí puede generar sobrecargas y sobrecalentamiento.

Uso de una regleta eléctrica.
Las regletas eléctricas son dispositivos diseñados para permitir la conexión de varios aparatos a un solo tomacorriente. Foto: Getty Images

Respecto a enlazar una regleta con otra, no necesariamente implica un peligro inmediato, pero sí exige tomar precauciones. Antes de hacerlo, es fundamental comprobar que ambas soporten la carga eléctrica requerida y que el circuito no exceda su límite. Si no se revisa este aspecto, puede generarse una sobrecarga, aun cuando los aparatos conectados aparenten tener un consumo reducido.

Así las cosas, la regleta no representa un riesgo por sí sola. El inconveniente aparece cuando se emplea sin tener en cuenta el entorno en el que se instala ni la carga eléctrica de los dispositivos que se conectan. Más que un objeto peligroso, es un accesorio que requiere un uso informado, prudente y acorde con la capacidad del sistema eléctrico para evitar sobrecargas y accidentes.

