El cuadro eléctrico de su casa tiene un botón que debería oprimir por lo menos una vez al mes por esta razón

Los electrodomésticos son fundamentales en el hogar, pero no son los elementos más importantes del sistema eléctrico. Ese lugar lo ocupa el cuadro o caja de distribución, donde se encuentran los interruptores automáticos —conocidos como “tacos”— encargados de controlar el paso de la electricidad y organizar los distintos circuitos, como los de iluminación, enchufes y equipos.

En otras palabras, funciona como el “cerebro” del sistema eléctrico doméstico, ya que desde allí se gestiona todo el funcionamiento eléctrico de la vivienda.

Su importancia radica no solo en la distribución de la energía, sino también en su función de protección. El cuadro eléctrico incorpora mecanismos que interrumpen automáticamente el suministro cuando detectan fallas como sobrecargas, cortocircuitos o fugas de corriente.

El cuadro eléctrico de una casa es el punto central donde se controla y protege toda la instalación eléctrica del hogar. Foto: Getty Images

Gracias a estos sistemas, se reducen significativamente los riesgos de accidentes eléctricos, daños en los equipos e incluso incendios, algo especialmente relevante en hogares donde se utilizan múltiples dispositivos de forma simultánea.

Los electrodomésticos de su casa que pueden originar un devastador incendio si ignora este detalle al momento de usarlos

Aunque suele estar anclado a la pared, su ubicación puede variar según la vivienda. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que requiere un procedimiento clave para garantizar su buen funcionamiento.

De acuerdo con Manuel Contreras, presidente de la Asociación de Instaladores Eléctricos de Granada, si los interruptores diferenciales del cuadro no se activan ante fallos, la instalación no está protegida y existe un riesgo importante.

Por ello, recomienda realizar una revisión del sistema al menos una vez al año con un profesional, quien debe efectuar la medición de tierras para comprobar que el cuadro funciona correctamente y es capaz de desviar la electricidad ante aumentos de tensión.

En su interior se encuentran dispositivos clave como los interruptores automáticos y los diferenciales. Foto: Getty Images

Además, el experto aconseja hacer una verificación mensual presionando el botón de prueba (marcado con una “T”), que simula una falla eléctrica. Si al pulsarlo se activan los diferenciales, el sistema funciona correctamente; de lo contrario, existe un problema que puede poner en riesgo tanto a las personas como a los electrodomésticos.

En ese caso, es indispensable acudir a un especialista para hacer los ajustes necesarios y garantizar la seguridad de toda la instalación eléctrica del hogar.