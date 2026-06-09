¿Le ha pasado? La razón científica detrás de los pequeños “chispazos” que se sienten al tocar a otra persona

A muchas personas les ha ocurrido que, al tocar a alguien más, sienten un pequeño chispazo o una descarga repentina que puede resultar incómoda e incluso generar sorpresa. Aunque suele parecer algo extraño, se trata de un fenómeno bastante común que tiene una explicación científica relacionada con la electricidad estática.

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De acuerdo con lo explicado por National Geographic, todo comienza en la composición de la materia. Los objetos y los seres vivos están formados por átomos que contienen cargas positivas y negativas. En condiciones normales, estas cargas permanecen equilibradas, pero cuando dos materiales entran en contacto o se frotan entre sí, algunos electrones pueden pasar de un cuerpo a otro.

Este proceso recibe el nombre de triboelectricidad o “electrificación por frotamiento”. Como consecuencia, uno de los cuerpos acumula un exceso de carga eléctrica mientras el otro queda con menos electrones. Los átomos buscan recuperar nuevamente su equilibrio natural y, al entrar en contacto con otro cuerpo, liberan esa energía acumulada mediante una pequeña descarga eléctrica.

Por esa razón se produce el conocido “calambre” o sensación de corriente al tocar a otra persona, una puerta metálica o incluso el carro. Aunque este intercambio de electrones ocurre constantemente, la mayoría de las veces pasa desapercibido porque la carga suele descargarse hacia el suelo de forma natural.

El fenómeno ocurre porque los electrones pasan de un cuerpo a otro, generando un desequilibrio eléctrico. Foto: Getty Images

Sin embargo, el fenómeno se hace más evidente cuando la persona se encuentra aislada del piso. Esto puede ocurrir al usar zapatos con suela de goma o caminar sobre superficies como alfombras, materiales que dificultan el paso de los electrones y favorecen la acumulación de electricidad estática.

Existen varias recomendaciones para evitar estos chispazos. Los expertos aconsejan usar ropa elaborada con fibras naturales, hidratar la piel con cremas humectantes y evitar el uso frecuente de zapatos con suela de goma. También se recomienda tocar la carrocería del vehículo antes de bajarse y mantener los espacios con buena humedad ambiental, ya que el aire seco facilita la acumulación de carga eléctrica.

Cuando la electricidad estática ya está presente, normalmente desaparece sola con el paso del tiempo, especialmente en ambientes húmedos, donde los electrones se dispersan más fácilmente en el aire.

El cuerpo humano puede acumular electricidad estática debido al roce entre materiales y superficies. Foto: Getty Images

No obstante, si se quiere eliminar rápidamente, una opción es tocar objetos conductores conectados al suelo, como postes metálicos o tornillos de interruptores eléctricos. Otra alternativa efectiva es lavarse las manos o ducharse, ya que el agua ayuda a equilibrar las cargas y descargar el exceso de electrones acumulados en el cuerpo.

Aunque la electricidad estática suele ser inofensiva en la vida cotidiana, en ciertos contextos puede representar un riesgo. Las descargas pueden dañar componentes electrónicos sensibles y, en lugares como estaciones de servicio, una chispa cerca del combustible podría provocar incendios o explosiones.