¿La mala suerte es real? Científico cuestionó el azar y propone una sorprendente explicación para los acontecimientos inesperados

En determinadas ocasiones, las personas suelen interpretar una serie de acontecimientos desafortunados como una señal de mala suerte. No obstante, algunos investigadores consideran que detrás de esa percepción podría existir una explicación más profunda relacionada con el funcionamiento del universo.

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Uno de los científicos fue el físico teórico Timothy Palmer, quien planteó que los sucesos que suelen atribuirse al azar podrían estar gobernados por reglas aún desconocidas. Según esta perspectiva, lo que parece una simple casualidad podría formar parte de procesos definidos que la ciencia todavía no ha logrado comprender por completo.

Durante décadas, la física ha explicado numerosos fenómenos mediante modelos basados en probabilidades, especialmente en el ámbito de las partículas subatómicas. Sin embargo, Timothy Palmer considera que algunas de las dificultades para entender estos procesos podrían estar relacionadas con la forma en que se describen matemáticamente.

La mala suerte suele ser asociado con situaciones que ocurren en el día a día. Foto: Getty Images

El científico argumenta que ciertas herramientas matemáticas empleadas por la física incluyen conceptos infinitos que quizá no reflejan el comportamiento real de la naturaleza. Desde su perspectiva, el universo podría operar con reglas más concretas y limitadas, sin necesidad de recurrir a una precisión infinita.

Bajo esta visión, varias de las incógnitas que aún desafían a la ciencia no tendrían su origen en el funcionamiento del cosmos, sino en los modelos utilizados para interpretarlo.

Uno de los ejemplos más conocidos de la mecánica cuántica es la paradoja del gato de Schrödinger, que plantea la posibilidad de que un gato permanezca en dos estados distintos al mismo tiempo hasta que sea observado.

La física ha explicado numerosos fenómenos mediante modelos basados en probabilidades, especialmente en el ámbito de las partículas subatómicas. Foto: Getty Images

Timothy Palmer discrepa de esta interpretación y sostiene que el sistema tendría una condición definida desde el inicio. En su opinión, el acto de observar no cambia el resultado, sino que simplemente permite conocer un estado que ya existía previamente.

El investigador argumenta que muchas de las aparentes contradicciones de la física cuántica podrían deberse a las herramientas matemáticas empleadas para describir estos fenómenos. Según su hipótesis, al replantear ciertos supuestos teóricos, varios de estos problemas podrían encontrar explicaciones más sencillas.

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Sus planteamientos no son completamente aislados dentro de la comunidad científica. Otros físicos reconocidos también han explorado la posibilidad de que el universo esté regido por leyes deterministas, en la que los acontecimientos siguen reglas precisas aunque todavía no se comprendan por completo.

Entre quienes han defendido ideas similares se encuentra el Nobel de Física Gerard ‘t Hooft, mientras que Carlo Rovelli ha propuesto enfoques alternativos para interpretar la naturaleza de la realidad y las limitaciones de los modelos actuales.

El gato negro se asocia con la mala suerte, al igual que el martes 13. Foto: Getty Images

Palmer asegura que su propósito no es abordar cuestiones filosóficas relacionadas con la suerte o el libre albedrío, sino desarrollar una teoría verificable mediante experimentos. Si futuras investigaciones respaldan sus propuestas, algunos fenómenos que hoy se consideran aleatorios podrían explicarse a través de leyes físicas aún desconocidas, una posibilidad que sigue despertando interés entre los científicos.