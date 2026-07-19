¿Ver España vs. Argentina por Fútbol Libre o Roja Directa? El peligro de usar gratis estas plataformas

La final de la Copa Mundial 2026 se celebrará este domingo, 19 de julio, donde las selecciones de Argentina y España se enfrentarán en uno de los partidos más esperados del año. El duelo reunirá a dos generaciones del fútbol representadas por Lionel Messi y la joven promesa Lamine Yamal.

La nueva técnica que usan los delincuentes para robar celulares: así intentan impedir temporalmente su rastreo

Ante la magnitud de este evento, millones de personas buscan la mejor manera de seguir la transmisión en vivo desde distintos países. Aunque las plataformas oficiales representan la opción más segura para disfrutar del partido con una señal estable y sin interrupciones, algunos aficionados optan por acceder a sitios web no autorizados.

Esta decisión no solo puede afectar la calidad de la transmisión, sino que también expone a los usuarios a riesgos como el robo de datos personales, el malware y diferentes tipos de fraudes en línea que terminan afectando gravemente a la persona.

Un troyano es uno de los tipos de malware más peligrosos. Foto: Getty Images

Son varios los sitios que ofrecen transmisiones gratuitas e ilegales de eventos deportivos, pero su principal objetivo es atraer una gran cantidad de visitantes para obtener ganancias mediante publicidad engañosa, redirecciones a páginas fraudulentas o la recopilación de información personal. De acuerdo con Malwarebytes, en este tipo de plataformas sus “datos son el producto; el ‘flujo’ es el cebo”.

Para generar confianza, estos portales suelen imitar la apariencia de servicios legítimos mediante reproductores de video falsos, ventanas emergentes y botones de “ver en directo” que, en lugar de iniciar la transmisión, conducen a anuncios, descargas o sitios potencialmente peligrosos.

En este tipo de plataformas sus “datos son el producto; el ‘flujo’ es el cebo”. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Según advierte Malwarebytes, quienes operan estas páginas aprovechan el interés de los aficionados por los grandes eventos deportivos para monetizar el tráfico y convertir a los visitantes en el verdadero objetivo de su negocio. Cada clic adicional aumenta la posibilidad de ser redirigido a sitios maliciosos, descargar archivos no deseados o conceder permisos que comprometan la seguridad del dispositivo.

Además, los expertos advierten que la amenaza va mucho más allá de la publicidad invasiva. El verdadero peligro radica en el robo de datos personales, credenciales bancarias y otra información confidencial que puede ser utilizada para fraudes. En ese sentido, Kaspersky señala que “durante este periodo, el rival más peligroso para muchos aficionados no estará en la cancha, sino en internet”.

Delicada situación con celulares sigue preocupando: lo primero que debe hacer para impedir que saqueen su cuenta de Nequi

Para evitar estos riesgos, la recomendación es seguir la final de la Copa Mundial a través de los canales y plataformas oficiales que cuentan con los derechos de transmisión. En Colombia, el partido podrá verse por Gol Caracol, RCN Fútbol, Disney+, Win Sports, DSports y DGO, servicios que ofrecen una señal segura y de calidad para disfrutar del encuentro desde televisores, computadores, celulares o tabletas.