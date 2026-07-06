Fútbol Libre, Pirlo TV y Pelota Libre: páginas ‘prohibidas’ que generan riesgos para ver el Mundial 2026 gratis

En este tramo de octavos de final, el ingenio de los aficionados para no perderse ni un segundo de los partidos puede volverse más complejo, ya que en ocasiones aparecen en redes sociales enlaces a páginas que prometen transmisiones gratuitas, esto es algo que es aprovechado por páginas de transmisión ilegal en las cuales algunas señaladas son: Fútbol Libre, Pirlo TV o Pelota Libre, pero expertos han señalado el peligro que hay detrás de ello.

Herramienta para usar Magis TV y Xuper TV está poniendo en peligro a los Smart TV

Lo que parece un acceso gratuito y sencillo, es en realidad un campo minado de peligros para el celular, los computadores y sobre todo el bolsillo.

El fútbol como el “anzuelo” perfecto

Los delincuentes digitales saben que la pasión por el deporte puede nublar el juicio. Los expertos en ciberseguridad de ESET comentan que “el fútbol es pasión de multitudes, de eso no hay duda. Pero en la actualidad también se ha convertido en un señuelo muy utilizado por el cibercrimen para llevar a cabo sus estafas”.

Expertos advierten que la pasión por el fútbol facilita engaños y fraudes en internet. Foto: Getty Images

¿Qué riesgos corres al hacer clic?

Al entrar en estas plataformas prohibidas, los investigadores señalan que los usuarios se enfrentan a diversas amenazas que suelen estar ocultas a simple vista:

Programas dañinos: Muchas de estas páginas obligan a descargar archivos llamados APK o extensiones para el navegador, con la excusa de “mejorar la señal”. En realidad, estos archivos pueden tener virus espía que vacían cuentas bancarias o roban contraseñas.

Publicidad engañosa: Es común que se abran decenas de ventanas con anuncios. Algunos de estos anuncios instalan un tipo de programa que llena el dispositivo de publicidad no deseada y que puede redirigir a sitios aún más peligrosos.

El peligro oculto en las aplicaciones de TV

No solo las páginas web son el problema pues también lo son las aplicaciones de dudosa reputación para teléfonos y dispositivos de TV (como TV Boxes).

Un caso conocido es el de plataformas como Magis TV, cuyos creadores han enfrentado cargos legales por distribuir software malicioso.

“WeLiveSecurity se demostró que una versión de Magis TV era utilizada para distribuir la botnet Pandora, una amenaza capaz de infectar dispositivos y convertirlos en parte de una red controlada por atacantes”, comentan los expertos.

Expertos alertan sobre los riesgos ocultos en aplicaciones de TV no oficiales. Foto: Getty Images / magistvapk / thexupertv

Estas aplicaciones pueden convertir los dispositivos en parte de una botnet (una red de computadoras “zombis” controladas a distancia por un hacker para realizar ataques masivos).

Tal como señala la firma de seguridad ESET, “a través de diversos casos reales, demostramos cómo los amantes del fútbol como público específico pueden convertirse en víctimas de fraudes y engaños online”.

Una experiencia de juego deficiente

Más allá del riesgo de seguridad, la experiencia en estos sitios suele ser frustrante. Las señales piratas suelen tener un retraso de hasta dos minutos en comparación con la transmisión oficial, lo que significa que probablemente escuche el grito de gol de los vecinos mucho antes de verlo en la pantalla.

La única forma de disfrutar del Mundial 2026 sin poner en riesgo los ahorros o la privacidad es utilizar las plataformas legales y autorizadas en cada país, como canales de televisión abierta o servicios de streaming oficiales.