Herramienta para usar Magis TV y Xuper TV está poniendo en peligro a los Smart TV

Las aplicaciones Magis TV y Xuper TV han vuelto al centro de la conversación digital, no solo por su popularidad, sino por los riesgos que podrían representar para quienes intentan seguir utilizándolas. Ambas plataformas son consideradas ilegales, debido a que distribuyen contenido sin contar con los derechos correspondientes, lo que ha llevado a recientes bloqueos en distintos países.

A pesar de estas restricciones, algunos usuarios han encontrado nuevas formas de acceder, lo que ha encendido las alertas entre especialistas en seguridad tecnológica.

El “truco” para seguir accediendo tras los bloqueos

Tras la caída de estos servicios, una de las estrategias que más se ha difundido es el uso de herramientas como VPN. Estas permiten simular que el dispositivo se conecta desde otra ubicación, lo que en ciertos casos facilita el acceso a plataformas que han sido restringidas en una región específica.

En términos simples, este tipo de programas ocultan la ubicación real del usuario y redirigen la conexión a través de servidores en otros países y gracias a esto, algunos han logrado que las aplicaciones vuelvan a funcionar, al menos de forma temporal.

Especialistas advierten que no todas las VPN ofrecen protección real, lo que podría dejar vulnerables los dispositivos conectados. Foto: Getty Images

No obstante, en paralelo a esta práctica, han surgido reportes sobre cambios dentro de las propias apps. Algunos usuarios indican que ahora se exige instalar versiones más recientes que incluyen modelos de pago, lo que modifica la experiencia original del servicio.

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Riesgos ocultos en soluciones “alternativas”

Aunque en redes sociales se presentan estas opciones como soluciones rápidas, expertos advierten que podrían traer consecuencias importantes. El uso de versiones antiguas descargadas desde sitios no oficiales, así como aplicaciones externas, abre la puerta a fallas de seguridad en los dispositivos.

En el caso de los Smart TV, el riesgo es mayor, ya que muchos no cuentan con sistemas de protección tan robustos como otros equipos. Esto podría facilitar la instalación de software malicioso o el acceso no autorizado a información personal.

Estas soluciones que circulan en redes podrían generar riesgos importantes para la seguridad de los dispositivos. Foto: Getty Images / magistvapk / thexupertv

Además, al utilizar una VPN, el usuario otorga permisos amplios sobre su tráfico de internet. Esto significa que la herramienta puede tener visibilidad sobre gran parte de la actividad en línea, lo que hace fundamental revisar su procedencia y nivel de confianza.