Tecnología

Nueva tendencia con Xuper TV en los Smart TV preocupa a los expertos: podría ‘quemar’ el televisor

La búsqueda de más canales sin pagar estaría poniendo en riesgo algunos equipos.

Redacción Tecnología
22 de febrero de 2026, 9:12 a. m.
Una aplicación para ver televisión gratis se volvió viral, pero especialistas alertan sobre posibles fallas en los Smart TV.
Una aplicación para ver televisión gratis se volvió viral, pero especialistas alertan sobre posibles fallas en los Smart TV. Foto: Getty Images / Xuper TV

En cuestión de días, una nueva palabra comenzó a repetirse en buscadores y redes sociales: Xuper TV. La curiosidad por instalar esta aplicación en Smart TV (especialmente en aquellos que no funcionan con Android) ha crecido con rapidez. La promesa es tentadora: acceso sin costo a canales internacionales y señales que normalmente requieren suscripción.

Sin embargo, detrás de esa aparente ventaja hay señales de alerta que ya encendieron las alarmas entre especialistas en seguridad digital. Lo que parece una solución fácil para ver más contenido podría convertirse en un dolor de cabeza técnico y económico.

Una instalación fuera de lo oficial que enciende alarmas

El primer punto que preocupa es que Xuper TV no está disponible en tiendas oficiales como Google Play Store, App Store, ni en las plataformas propias de marcas.

Al no encontrarse en estos espacios regulados, quienes desean instalarla recurren a métodos alternativos, como descargar archivos desde páginas externas o conectarla mediante dispositivos adicionales, como TV Box genéricos. Este procedimiento, conocido como instalación externa, significa saltarse los filtros de protección que normalmente revisan las aplicaciones antes de que lleguen al usuario.

Especialistas advirtieron sobre los peligros de instalar APK externos y dieron una recomendación segura.
Expertos advierten que aceptar archivos desconocidos puede abrir la puerta a programas ocultos en el televisor. Foto: Getty Images / magistvapk / thexupertv

El peligro que señalan los expertos es que, al aceptar la instalación de archivos desconocidos, el televisor puede quedar expuesto a programas que soliciten permisos excesivos o que funcionen en segundo plano sin que el dueño lo note.

Incluso Google, con herramientas de protección como Google Play Protect, ha clasificado a este tipo de aplicaciones como potencialmente riesgosas cuando se detectan fuera de los canales oficiales.

¿Por qué están dejando de usar Magis TV y Xuper TV en Colombia?

¿Por qué puede “quemarse” el Smart TV?

Algunas aplicaciones de procedencia dudosa pueden utilizar el procesador del Smart TV de forma constante para minar criptomonedas, elevando la temperatura del equipo y forzándolo a trabajar más de lo debido.

En casos extremos, este uso excesivo puede acelerar el desgaste interno, reducir la vida útil del aparato e incrementar el consumo de energía.

El sobreesfuerzo del sistema podría reducir la vida útil del Smart TV.
El uso excesivo del procesador puede acelerar el desgaste interno y aumentar el consumo de energía. Foto: Getty Images

Especialistas advierten que ciertos programas pueden aprovechar el equipo para actividades ocultas, como el uso intensivo de recursos digitales sin autorización del usuario. Esto no solo compromete el rendimiento, sino también la estabilidad del sistema.

