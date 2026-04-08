Televisor lento: el sencillo truco que debe aplicar para devolverle la velocidad del primer día a su Smart TV

¿Le ha pasado que su televisor se pone lento y deja de responder a sus solicitudes? Es una situación más común de lo que parece y puede resultar frustrante, ya que dificulta navegar por las aplicaciones, ver contenido y aprovechar al máximo el equipo para el entretenimiento.

¿Problemas con la imagen de su televisor? Estos errores podrían estar arruinándola

Una de las causas más frecuentes es la saturación de la memoria interna. Al igual que ocurre con los teléfonos móviles, los televisores almacenan aplicaciones, datos y archivos temporales que, con el tiempo, ocupan espacio y afectan el rendimiento. Cuando la memoria está casi llena, el sistema operativo tiene más dificultades para ejecutar tareas con fluidez, lo que se traduce en lentitud o bloqueos.

Otro factor clave es la falta de actualizaciones. Muchos usuarios no instalan las nuevas versiones del sistema o de las aplicaciones, lo que puede generar incompatibilidades y fallos. Estas actualizaciones no solo incorporan funciones, sino que también corrigen errores y optimizan el desempeño del dispositivo; por eso, ignorarlas puede hacer que el televisor funcione más lento de lo normal.

De acuerdo con Xataka, los Smart TV incluyen funciones adicionales —como promociones, canales extra o información ampliada— que pueden ralentizar su funcionamiento sin ser realmente necesarias. Por ello, se recomienda revisar la configuración, desactivar opciones prescindibles y eliminar elementos como animaciones de inicio para agilizar la carga.

El televisor puede sufrir daños en sus componentes más importantes. Foto: Getty Images

También es aconsejable mantener únicamente las aplicaciones esenciales y evitar llenar el dispositivo con apps innecesarias. Aunque desinstalarlas no siempre mejora de forma notable el rendimiento, en algunos casos sí puede marcar la diferencia. Asimismo, organizar la interfaz, los accesos y las aplicaciones no acelera el televisor, pero sí optimiza la experiencia de uso y facilita la navegación.

Por otro lado, siempre que sea posible, se recomienda conectar el televisor al router mediante cable Ethernet en lugar de wifi, ya que ofrece una conexión más estable y un mejor rendimiento, especialmente al reproducir contenido en streaming. Si no se cuenta con esta opción, es preferible utilizar la red WiFi de 5 GHz, que suele ser más estable que otras bandas.

Además, desactivar funciones innecesarias como el Bluetooth o la geolocalización puede ayudar a optimizar ligeramente el rendimiento.

Los televisores actuales permiten instalar aplicaciones y conectarse a internet, lo que amplía significativamente sus posibilidades de uso. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Por último, la antigüedad del dispositivo influye considerablemente. Con el avance de la tecnología, las aplicaciones y los sistemas se vuelven más exigentes, y los televisores más antiguos pueden no estar diseñados para soportar estas nuevas demandas, lo que genera lentitud y fallas en la respuesta.

Identificar la causa permite aplicar soluciones simples que, en muchos casos, devuelven al equipo un funcionamiento más ágil y eficiente, sin necesidad de recurrir a procesos complejos o al servicio técnico.