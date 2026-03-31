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¿Problemas con la imagen de su televisor? Estos errores podrían estar arruinándola

Ciertos hábitos cotidianos terminan influyendo más de lo que parece en la forma en que se disfruta la pantalla.

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Redacción Tecnología
31 de marzo de 2026, 1:58 p. m.
La experiencia frente al televisor también depende de cómo se use en el día a día.
La experiencia frente al televisor también depende de cómo se use en el día a día. Foto: Getty Images

En algunos hogares, existe una brecha silenciosa entre las capacidades de ingeniería del dispositivo y el uso real que le da el usuario promedio. Para algunos compradores, la frustración comienza apenas el televisor llega a casa.

Ante esta situación, muchos usuarios se preguntan por qué la imagen no luce igual que en el almacén. La explicación suele ser más simple de lo que parece: en los puntos de venta, los televisores están configurados con modos de imagen diseñados para resaltar el brillo, el contraste y los colores bajo la intensa iluminación del lugar.

Uno de esos botones es el marcado como “AD”, presente en muchos mandos de televisores actuales.
Para algunos compradores, la frustración comienza apenas el televisor llega a casa. Foto: Getty Images

Cuando el equipo se instala en la sala del hogar, esas mismas configuraciones no suelen ser las más adecuadas para el entorno. Sin una calibración adaptada a la luz ambiental, la distancia de visualización y el tipo de contenido, la imagen podría percibirse diferente.

De acuerdo con la experta Karen Saavedra, trade manager de Caixun, “la mayoría de los televisores actuales incluyen un asistente de configuración inicial que guía al usuario paso a paso para optimizar el rendimiento del equipo desde el primer encendido. Además, es posible realizar ajustes rápidos en los modos de imagen”.

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Además de la imagen, el sonido también juega un papel fundamental en la experiencia. Ajustar los modos de audio permite resaltar efectos y detalles, logrando una sensación mucho más envolvente y cercana a una sala de cine.

Hábitos que limitan el potencial del televisor

Más allá de las características del equipo, la experiencia frente al televisor también depende de cómo se integra en la rutina del hogar. En muchas casas, ciertos hábitos cotidianos terminan influyendo más de lo que parece en la forma en que se disfruta la pantalla. Entre los errores más comunes se encuentran:

Compartir datos desde el celular es una alternativa eficaz en situaciones puntuales.
Compartir datos desde el celular es una alternativa eficaz en situaciones puntuales. Foto: Getty Images
  • Configuraciones incorrectas de imagen o sonido, que impiden aprovechar la calidad real del panel.
  • No enlazar el control remoto por Bluetooth, lo que limita el uso de comandos de voz y ralentiza la interacción.
  • No iniciar sesión en la plataforma Smart, lo que impide sincronizar aplicaciones y recomendaciones personalizadas.
  • No sintonizar la televisión digital terrestre (TDT), perdiendo acceso a canales nacionales en alta definición.
  • Conectar incorrectamente sistemas de audio externos, lo que puede generar desfases o pérdida de calidad sonora.