La impactante verdad detrás de la mancha que ‘sangra’ descubierta en Sudamérica que desconcertó a la NASA

Desde la inmensidad del espacio, la Tierra suele verse azul y verde, pero recientemente una imagen captada desde la Estación Espacial Internacional (EEI) rompió todos los esquemas. En medio de un desierto blanco y gélido en el corazón de Sudamérica, apareció una gigantesca mancha de color carmesí tipo ‘sangre’ que parecía una herida abierta sobre el relieve andino.

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Lo que a primera vista parecía un error en la cámara o un fenómeno inexplicable, resultó ser uno de los tesoros más extraños de la naturaleza boliviana.

El hallazgo en el “techo del mundo”

El escenario de este misterio es el Altiplano boliviano, una planicie situada a una altura asombrosa de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Según detalla la investigación publicada en LiveScience, en este lugar, el aire es escaso y el clima es tan severo que la vida parece imposible.

Sin embargo, es precisamente allí donde se encuentra la Laguna Colorada, el cuerpo de agua que generó el desconcierto de los observadores espaciales por su intenso tono rojizo que resalta sobre los depósitos de sal blanca que la rodean.

“Laguna Colorada (”Laguna Roja" en español) es un lago hipersalino, o extremadamente salado, ubicado en el Altiplano boliviano", comentan en Live Science.

Rodeada de salares blancos, la Laguna Colorada destaca por un color que parece imposible. (vista desde el espacio) Foto: NASA/Programa de la ISS

¿Por qué parece que el agua “sangra”?

La explicación a este color tan intenso no es mágica, sino biológica. El agua está llena de unos seres diminutos llamados Dunaliella salina. Estas son microalgas (plantas microscópicas) que, para protegerse de la fuerte radiación del sol y sobrevivir en aguas con muchísima sal, producen una sustancia llamada carotenoide.

Los expertos indican que “esta especie, que prefiere la sal, es rica en pigmentos rojos conocidos como carotenoides y es responsable de la aparición de aguas rojizas similares en todo el mundo”.

Millones de microalgas son las responsables del llamativo color que cubre la laguna. Foto: Arterra/Universal Images Group v

Para entenderlo de forma simple, los carotenoides son pigmentos naturales (como los que le dan el color naranja a las zanahorias) que actúan como un “escudo solar” para estos microorganismos, tiñendo toda la laguna de rojo o naranja. Dependiendo de qué tan salada esté el agua o de la temperatura, el color puede cambiar e incluso mostrar tonos verdosos en algunas épocas del año.

Un marco de cristal blanco: el secreto del Bórax

Lo que hace que la mancha roja sea tan visible desde la órbita terrestre es el contraste con su entorno. La laguna está bordeada por inmensas extensiones de bórax. El bórax es un mineral, un tipo de sal blanquecina que se ha acumulado durante miles de años.

Estos depósitos blancos funcionan como un marco brillante que delinea los bordes del lago, haciendo que el rojo del agua parezca aún más vibrante y “artificial” cuando se ve desde miles de kilómetros de distancia.

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Un rastro de la historia antigua

Los científicos de la NASA señalan que este lugar es más que una simple foto bonita; es un testigo del pasado geológico. La Laguna Colorada es, en realidad, un pequeño resto de lo que hace muchísimo tiempo fue un sistema de lagos mucho más grande.

Con el paso de los milenios y los cambios en el clima, el agua se fue evaporando, dejando atrás estos minerales y creando este ecosistema extremo donde solo los organismos más resistentes pueden pintar el paisaje con sus colores.