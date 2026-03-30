Estas tres aplicaciones son las que debe revisar si no quiere seguir sufriendo por la batería del celular

El desgaste de la batería es uno de los problemas más frecuentes. Aunque muchas veces se culpa al paso del tiempo o al uso constante, lo cierto es que algunas aplicaciones pueden estar “ayudando a escondidas” y consumiendo energía incluso cuando no se están utilizando.

Durante años, Apple ha incorporado herramientas para vigilar el estado de la batería en iPhone; sin embargo, en Android también han surgido opciones que permiten identificar qué apps están usando más recursos, especialmente cuando permanecen activas en segundo plano.

Las 3 aplicaciones a revisar

Uno de los principales factores que afecta la duración de la batería es el funcionamiento constante de ciertas aplicaciones sin que el usuario lo note.

Estas pueden seguir actualizándose, accediendo a la ubicación o cargando contenido, lo que impacta directamente el rendimiento del dispositivo.

El consumo energético aumenta cuando ciertas apps continúan actualizándose o usando la ubicación en segundo plano. Foto: Getty Images

Entre las señaladas por expertos aparece Google Maps, que puede rastrear la ubicación del equipo de forma continua. Esto ocurre porque el sistema GPS permanece activo para registrar desplazamientos.

Una forma de reducir este consumo es revisar la configuración de ubicación y limitar el acceso en segundo plano o desactivar funciones como el historial de ubicaciones.

Otra aplicación que suele figurar en los primeros lugares es TikTok. Su alto contenido audiovisual hace que consuma una gran cantidad de energía, incluso cuando no se está utilizando directamente. Ajustar los permisos de uso en segundo plano desde la configuración del teléfono puede marcar una diferencia importante.

En el caso de Google Chrome, expertos advierten que puede seguir ejecutando procesos internos, como la sincronización de datos o la carga de pestañas, lo que también influye en el gasto energético. Aunque no sea el navegador principal, mantenerlo instalado implica un posible consumo adicional.

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Qué hacer para mejorar la duración

Frente a este panorama, la recomendación principal es revisar periódicamente el apartado de batería del celular. Allí se puede identificar cuáles aplicaciones están usando más energía y tomar decisiones como restringir su actividad en segundo plano o desinstalarlas si no son necesarias.

Desactivar funciones innecesarias contribuye a un mejor rendimiento del celular. Foto: Getty Images

También es útil ajustar configuraciones básicas, como reducir el brillo de pantalla, desactivar conexiones que no se estén usando o limitar el acceso constante a la ubicación.

Estas acciones, aunque simples, pueden ayudar a prolongar la vida útil de la batería en el día a día.