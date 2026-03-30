Celulares

Estas tres aplicaciones son las que debe revisar si no quiere seguir sufriendo por la batería del celular

Muchos usuarios sufren batería baja sin saber que algunas apps son las responsables.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
30 de marzo de 2026, 7:20 p. m.
Detectar qué aplicaciones gastan más batería es clave para el rendimiento.
Detectar qué aplicaciones gastan más batería es clave para el rendimiento. Foto: Getty Images

El desgaste de la batería es uno de los problemas más frecuentes. Aunque muchas veces se culpa al paso del tiempo o al uso constante, lo cierto es que algunas aplicaciones pueden estar “ayudando a escondidas” y consumiendo energía incluso cuando no se están utilizando.

Durante años, Apple ha incorporado herramientas para vigilar el estado de la batería en iPhone; sin embargo, en Android también han surgido opciones que permiten identificar qué apps están usando más recursos, especialmente cuando permanecen activas en segundo plano.

Las 3 aplicaciones a revisar

Uno de los principales factores que afecta la duración de la batería es el funcionamiento constante de ciertas aplicaciones sin que el usuario lo note.

Estas pueden seguir actualizándose, accediendo a la ubicación o cargando contenido, lo que impacta directamente el rendimiento del dispositivo.

Tecnología

Un objeto extraño aparece en Marte: astrofísicos analizan la imagen mientras la Nasa guarda silencio

Tecnología

Ya puede acceder al internet satelital Starlink: precios de los kits para disfrutar de una conexión rápida y estable en casa

Tecnología

Científicos anuncian que la humanidad está a 48 horas de un cambio que podría transformar la historia

Medioambiente

Ni los expertos lo explican: el comportamiento anómalo de los océanos que tiene a la comunidad científica en alerta

Tecnología

Primer caso en 25 años: astronauta perdió el habla en el espacio y los médicos no encuentran explicación

Tecnología

¿Se quedó sin espacio en Google Drive? Este sencillo truco le permitirá seguir aprovechando gratis los 15 GB de almacenamiento

Tecnología

¿El fin de Magis TV y Xuper TV? Aplicaciones seguras para ver películas gratis y sin riesgos en Semana Santa

Tecnología

Función que pocos conocen, cómo comprobar cuánta vida le queda a la batería del celular

Tecnología

Por qué el portátil se apaga aun teniendo batería disponible: esta es la explicación de expertos

Tecnología

La batería de su celular puede durar muchas horas más si activa esta útil función en la configuración

Tecnología de aplicaciones de internet multicanal para el estilo de compra
El consumo energético aumenta cuando ciertas apps continúan actualizándose o usando la ubicación en segundo plano. Foto: Getty Images

Entre las señaladas por expertos aparece Google Maps, que puede rastrear la ubicación del equipo de forma continua. Esto ocurre porque el sistema GPS permanece activo para registrar desplazamientos.

Una forma de reducir este consumo es revisar la configuración de ubicación y limitar el acceso en segundo plano o desactivar funciones como el historial de ubicaciones.

Otra aplicación que suele figurar en los primeros lugares es TikTok. Su alto contenido audiovisual hace que consuma una gran cantidad de energía, incluso cuando no se está utilizando directamente. Ajustar los permisos de uso en segundo plano desde la configuración del teléfono puede marcar una diferencia importante.

En el caso de Google Chrome, expertos advierten que puede seguir ejecutando procesos internos, como la sincronización de datos o la carga de pestañas, lo que también influye en el gasto energético. Aunque no sea el navegador principal, mantenerlo instalado implica un posible consumo adicional.

Salve la vida de la batería de su celular cuando no haya luz: puede cargar más del 50%

Qué hacer para mejorar la duración

Frente a este panorama, la recomendación principal es revisar periódicamente el apartado de batería del celular. Allí se puede identificar cuáles aplicaciones están usando más energía y tomar decisiones como restringir su actividad en segundo plano o desinstalarlas si no son necesarias.

Las aplicaciones en segundo plano pueden consumir gran batería del celular.
Desactivar funciones innecesarias contribuye a un mejor rendimiento del celular. Foto: Getty Images

También es útil ajustar configuraciones básicas, como reducir el brillo de pantalla, desactivar conexiones que no se estén usando o limitar el acceso constante a la ubicación.

Estas acciones, aunque simples, pueden ayudar a prolongar la vida útil de la batería en el día a día.