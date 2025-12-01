Lo que debe dejar de hacer en su celular porque no sirve para nada en la batería, advierte Apple

Existen varios métodos que muchos consideran útiles para ahorrar batería en el celular, como reducir el brillo de la pantalla, desactivar el Bluetooth o apagar funciones como AirDrop en el iPhone, sin embargo, hay una práctica muy común que, según Apple, funciona justo al revés de lo que se cree.

La costumbre que Apple pide abandonar

Entre los gestos más repetidos por quienes usan iPhone está el de deslizar la pantalla hacia arriba para cerrar todas las aplicaciones que quedaron abiertas.

La lógica parece sencilla, si no están funcionando, no consumen energía. Pero Apple dejó claro que esta idea no solo es incorrecta, sino que podría generar el efecto contrario.

De acuerdo con un desarrollador de iOS para ParamountPlus, iOS no mantiene las apps trabajando en segundo plano como si fueran motores encendidos, lo que hace es pausarlas completamente, dejándolas en un estado en el que no gastan energía ni intercambian datos.

Un desarrollador de iOS explicó que el sistema congela las apps en memoria y no las mantiene activas, evitando gasto de energía cuando no se usan. (mensaje traducido del desarrollador de iOS). | Foto: @VinnieiOS

Solo herramientas que requieren actividad continua como servicios del GPS o aplicaciones de música permanecen operando.

El desarrollador de iOS reforzó que el sistema está diseñado para que las aplicaciones se mantengan listas y puedan abrirse con mayor rapidez cuando se necesiten.

Forzar su cierre interrumpe esa fluidez y obliga al iPhone a trabajar más cuando intenta abrirlas de nuevo, lo que puede incluso aumentar el consumo de energía en lugar de reducirlo.

Cómo detectar las apps que sí gastan batería y qué hacer realmente

En lugar de cerrar aplicaciones sin parar, Apple recomienda revisar qué programas tienen permiso para actualizarse cuando no están en uso.

La verdadera gestión del consumo se encuentra en el panel de ‘Configuración’, dentro de la sección de ‘Batería’, tenga en cuenta que anteriormente solo era desplazarse hacia abajo para ver todas las apps, ahora se debe entrar en ‘Ver todo el consumo de batería’, luego en ‘mostrar más’ y podrá ver las aplicaciones que más consumen.

Según Apple, elegir qué aplicaciones pueden actualizar contenido y cuáles deben permanecer inactivas es una medida más efectiva que cerrar todo manualmente. | Foto: Adobe Stock

Allí es posible elegir qué aplicaciones pueden refrescar su contenido y cuáles deben permanecer quietas.