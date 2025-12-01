Suscribirse

Tecnología

Los celulares cuentan con un botón secreto que pocos conocen: tanto en iPhone como en Android se puede habilitar

Muchos smartphones esconden una función posterior que pasa inadvertida para la mayoría.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

1 de diciembre de 2025, 9:34 p. m.
Varios modelos incorporan un sistema invisible que responde a golpecitos en la parte posterior.
Una característica poco explorada transforma toques en la carcasa en accesos directos. (imagen de referencia generada con IA) | Foto: Generada con IA - Bing / Getty Images / Canva

La mayoría de las personas tiene un smartphone y al estrenar uno, suele revisar las funciones básicas y los botones que son habituales, el de encender, volumen o incluso en algunos modelos iPhone incluyen el interruptor para silenciar notificaciones, sin embargo, existe un botón poco conocido que pasa desapercibido.

Aunque es más común en los iPhone, algunos teléfonos Android también lo incorporan y lo sorprendente de este botón es que no está ubicado en los laterales ni se ve a simple vista. En realidad, se trata de un sensor oculto que se activa con ligeros toques en la parte posterior del dispositivo.

Un gesto en la parte trasera que abre funciones al instante

Esta herramienta, conocida como Back Tap, permite realizar acciones rápidas sin navegar tener que entrar a menús, pues en el caso de los iPhone compatibles, se puede configurar para que un doble o triple toque active tareas cotidianas.

“Con Back Tap en iOS 14 o posterior, un toque doble o triple rápido en la parte posterior de tu iPhone puede abrir el Centro de control, tomar una captura de pantalla, activar acciones específicas de accesibilidad y más”, señala Apple.

Algunas personas pueden notar que las fotos tomadas con su iPhone salen oscuras.
Back Tap también puede activar la cámara con un par de toques, convirtiéndose en un atajo útil para captar momentos rápidos. | Foto: Getty Images

La compañía explica que, una vez actualizado el sistema, la función se habilita ingresando a ‘Configuración’, luego a ‘Accesibilidad’ y después a la sección ‘Tocar’, luego en ‘Toque posterior’ y allí podrá configurar la acción con dos y tres toques.

Allí es posible elegir qué acción se realizará cada vez que el usuario toque dos o tres veces la parte trasera del dispositivo. A partir de ese momento, un gesto discreto sobre la carcasa desencadena la orden elegida.

Contexto: Cuando no responda la pantalla táctil del celular, haga esto inmediatamente para repararlo y prevenir daños mayores

Android también tiene alternativas para usar este gesto oculto

En el caso de los celulares Android, no todos cuentan con la presencia de este botón, pues varia según el fabricante. Algunos modelos incluyen el gesto de fábrica y se puede verificar entrando al menú de ‘Ajustes’, luego a ‘Gestos’ y finalmente a opciones relacionadas con toques rápidos o acciones traseras.

Los celulares modernos cuentan con varios micrófonos que, en ocasiones, no son percibidos por los usuarios.
Los celulares modernos cuentan con varios micrófonos que, en ocasiones, no son percibidos por los usuarios. | Foto: Getty Images

En algunos equipos que no cuentan con la herramienta de fábrica también cuentan con una opción, pues el portal de MovilZona ha comentado que: “los usuarios de Samsung pueden activar esta opción desde la aplicación Good Lock, instalando el módulo RegiStar. Este módulo activa la opción Back-Tap action para usar el toque posterior”.

Con esta herramienta, los usuarios pueden asignar tareas específicas para que el teléfono responda a un par de toques en su parte posterior, igual que en los iPhone.

