Cuando no responda la pantalla táctil del celular, haga esto inmediatamente para repararlo y prevenir daños mayores

El celular se ha transformado en una herramienta central para mantenerse conectado y acceder a información de manera inmediata, pero cualquier falla puede interrumpir esa dinámica cotidiana. Cuando la pantalla táctil deja de responder sin motivo claro, la experiencia se vuelve frustrante, ya que el dispositivo sigue encendido, pero resulta imposible ejecutar acciones básicas como escribir, navegar o abrir aplicaciones.

Asimismo, la conocida “pantalla negra” representa otro inconveniente habitual que puede aparecer en equipos de distintos fabricantes, dejando al usuario sin forma de interactuar con el sistema, aunque el celular continúe operativo internamente.

Un celular bloqueado no siempre requiere asistencia técnica. | Foto: Getty Images

Dado que los teléfonos se utilizan tanto en espacios laborales como en momentos de ocio, cualquier falla en la pantalla —uno de sus componentes más cruciales— afecta de inmediato la rutina. No obstante, muchas de estas averías pueden solucionarse con verificaciones simples, sin necesidad de acudir de inmediato a un técnico, lo que permite determinar si se trata de un error menor o de un problema más profundo.

De acuerdo con portales especializados, entre ellos TechRadar y Android Authority, señalan que las fallas en la pantalla táctil suelen estar relacionadas con factores tanto internos como externos. En muchos casos, errores de software derivados de actualizaciones incompletas o defectuosas pueden alterar el comportamiento del sistema y generar una respuesta táctil irregular.

De igual manera, los daños ocasionados por golpes, caídas o contacto con agua afectan los componentes de la pantalla y dejan al dispositivo sin capacidad de detectar los toques de forma adecuada. Incluso situaciones menos evidentes, como una calibración deficiente o un ajuste incorrecto de la sensibilidad, pueden provocar que la interacción táctil no se registre como debería.

También, mencionan fallos de hardware que implican a piezas esenciales, como el digitalizador o los cables flex, cuya degradación o mal funcionamiento puede inutilizar por completo la pantalla táctil. Debido a la variedad de causas posibles, los expertos recomiendan revisar las guías oficiales del fabricante, ya que allí se encuentran las instrucciones específicas para cada modelo y sugerencias adicionales que facilitan la identificación del problema y su solución de manera segura.

Los problemas de la pantalla táctil también pueden ser el resultado de un software desactualizado. | Foto: Getty Images

¿Cómo solucionar el problema?

TechRadar señala que, en numerosos casos, un reinicio simple puede corregir fallos momentáneos que afectan la respuesta táctil del teléfono. Este proceso permite que el sistema operativo cierre procesos erróneos y restablezca funciones que pudieron quedar bloqueadas.

Para hacerlo, basta con mantener presionado el botón de encendido hasta que aparezcan las opciones del ‘Menú’ y seleccionar ‘Reiniciar’. Tras completar el proceso, recomiendan comprobar si la pantalla vuelve a reaccionar con normalidad.

El sitio especializado también destaca que un software desactualizado puede generar incompatibilidades que influyen negativamente en el funcionamiento del panel táctil. Por ello, aconseja revisar con frecuencia si existen actualizaciones pendientes y aplicarlas cuanto antes. Estas mejoras suelen incluir parches de seguridad y correcciones de errores que optimizan la estabilidad del sistema y, en muchos casos, eliminan fallas que afectan la detección del tacto.

Finalmente, también menciona que la pantalla táctil podría estar funcionando de forma incorrecta debido a una calibración inadecuada. Cuando esto ocurre, el dispositivo no interpreta de manera precisa los gestos o toques del usuario, lo que crea la sensación de lentitud o falta de respuesta.