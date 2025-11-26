Si tiene conectado su celular al cargador, no cometa este error que podría estar desgastando la batería silenciosamente

Uno de los componentes más importantes del celular es la batería, pues el uso constante del dispositivo puede generar fallas en su rendimiento y capacidad, acelerando su desgaste con el tiempo.

Entre estos comportamientos, existe un error común que suele pasar desapercibido cuando el celular está conectado al cargador, y que puede afectar silenciosamente la vida útil del equipo. El hecho de no prestar atención a ciertos detalles durante la carga, especialmente cuando el dispositivo se utiliza de manera simultánea.

Quedar sin energía podría afectar el correcto funcionamiento de los dispositivos. | Foto: Getty Images

De acuerdo con empresas como Samsung, es importante evitar el uso del celular mientras se está cargando, especialmente en actividades que requieren alto rendimiento, para prevenir que el dispositivo se descargue más rápido y se deteriore su desempeño.

Aunque la marca señala que tareas básicas, como revisar mensajes o navegar de forma ligera, no representan riesgo alguno, funciones más demandantes pueden resultar perjudiciales. Acciones como jugar videojuegos, grabar videos en alta resolución, utilizar aplicaciones de edición o realizar videollamadas extensas incrementan de forma notable la temperatura interna del dispositivo.

Si estas actividades se ejecutan mientras el teléfono permanece conectado al cargador, el impacto es mayor: la batería recibe un flujo constante de energía al tiempo que el procesador trabaja al límite, generando un calor adicional que acelera el desgaste general del equipo.

Además, en un artículo publicado en The Independent, señaló que cuando se mantienen múltiples aplicaciones activas en segundo plano, se utiliza el brillo al máximo o se navega mediante redes móviles mientras el equipo está conectado al cargador, el teléfono debe esforzarse más de lo habitual. Esta combinación genera una carga térmica adicional que no solo eleva la temperatura de los componentes internos, sino que también acelera el deterioro natural de la batería, reduciendo su capacidad con el tiempo.

Cargar mal el celular no solo afecta la batería, sino que también puede comprometer la seguridad y el buen funcionamiento del dispositivo. | Foto: Getty Images

Por ello, para mitigar estos riesgos y prolongar la salud de la batería, los expertos recomiendan adoptar hábitos sencillos pero efectivos. El primero es evitar el uso intensivo del celular mientras está conectado al cargador. Aunque es seguro revisar mensajes o navegar de forma ligera, lo ideal es no realizar tareas que demanden un alto consumo energético.