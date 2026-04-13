La función ‘oculta’ que debe activar para tener un sonido HD en su celular Android

El celular se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida cotidiana. Más allá de servir para comunicarse, hoy es un dispositivo multifuncional que permite ver videos, escuchar música, participar en videollamadas, jugar en línea e incluso trabajar. En todas estas actividades, el sonido cumple un papel fundamental.

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Contar con un buen audio en el celular no es solo una cuestión de comodidad, sino también de funcionalidad. Un dispositivo con sonido claro y potente permite disfrutar mejor del contenido multimedia, comprender con precisión las llamadas y evitar malentendidos en conversaciones importantes.

Por el contrario, cuando el sonido del celular no funciona de forma adecuada, la experiencia del usuario se ve seriamente afectada. Uno de los problemas más comunes es el volumen bajo o distorsionado, que dificulta escuchar audios, música o videos. Esto puede deberse a la acumulación de suciedad en los altavoces, fallas de software o incluso daños físicos en el dispositivo.

Celulares - Sonido - Android Foto: Getty Images

Además, los problemas de sonido pueden afectar el uso de aplicaciones clave como plataformas de streaming, redes sociales o herramientas de trabajo. Esto no solo limita el entretenimiento, sino también la productividad, especialmente en un contexto en el que el celular se ha convertido en una extensión del entorno laboral.

Sin embargo, más allá de limpiar el dispositivo o subir el volumen, existen funciones que pueden mejorar la experiencia de audio. En el caso de Android, por ejemplo, es posible activar opciones avanzadas.

Mantener las bocinas del celular limpias es esencial para disfrutar de un sonido nítido y proteger el equipo. Foto: Getty Images

Como explica Xataka, primero debe habilitar las opciones de desarrollador entrando en “Información del teléfono” y tocando varias veces “Número de compilación” hasta activarlas. Luego, acceda a “Opciones para desarrolladores” (puede estar en Ajustes o en “Sistema”) y busque la opción “Audio HD” para activarla. Tenga en cuenta que esta función solo estará disponible si su dispositivo es compatible.

Aun así, siempre es recomendable realizar revisiones básicas, como limpiar las salidas de audio, verificar la configuración del dispositivo o reiniciarlo. Si el problema persiste, lo más adecuado es acudir a un servicio técnico especializado.