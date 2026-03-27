La aplicación que podría desinstalar de su celular para recuperar la velocidad y el rendimiento que tenía cuando era nuevo

Uno de los inconvenientes que más afecta a los usuarios en la actualidad ocurre cuando el celular se vuelve lento y deja de responder a las acciones solicitadas. Esta situación se traduce en una experiencia menos eficiente, teniendo en cuenta que estos dispositivos no solo se utilizan para la comunicación, sino también para acceder a información, realizar trabajos en línea y consumir contenido multimedia, entre otras funciones.

Pantalla rota: por qué usar el celular en estas condiciones puede afectar su rendimiento y funcionamiento

Aunque pueden existir diversos factores que influyen en este fenómeno, gran parte del problema se debe a la acumulación de elementos innecesarios. Con el paso del tiempo, es común que se descarguen numerosas aplicaciones que finalmente dejan de utilizarse, pero que continúan ocupando espacio de almacenamiento. Muchas de ellas, además, están relacionadas con los videojuegos.

En ese sentido, de acuerdo con pccomponentes.com, las aplicaciones —y especialmente los juegos— encabezan la lista de los mayores consumidores de almacenamiento. A diferencia de otras apps más ligeras, los videojuegos actuales están diseñados con gráficos avanzados, mundos abiertos y contenido adicional que requiere grandes cantidades de datos, lo que incrementa considerablemente su tamaño.

Salvo algunas excepciones, como los juegos casuales, la mayoría de títulos exigentes ocupan varios gigabytes. Algunos pueden superar los 2,2 GB, mientras que otros alcanzan cerca de 7,4 GB. En casos más extremos, incluso pueden llegar hasta los 14 GB cuando se descarga contenido adicional, lo que los convierte en herramientas pesadas para dispositivos móviles.

Los videojuegos hacen parte de las aplicaciones que más memoria interna consumen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este alto consumo no solo reduce el espacio disponible, sino que también puede afectar el rendimiento del dispositivo, especialmente en equipos con menor capacidad de almacenamiento o memoria RAM. Por ello, una de las recomendaciones más efectivas consiste en revisar periódicamente qué juegos se utilizan con frecuencia y eliminar aquellos que ya no forman parte del uso habitual.

Así las cosas, conocer qué aplicaciones ocupan más espacio es solo el primer paso. El siguiente consiste en revisar el estado del almacenamiento en el dispositivo, ya que cada usuario tiene un uso distinto. Esta información permite tomar decisiones más acertadas, como eliminar aplicaciones innecesarias o liberar espacio para mejorar el rendimiento.

Cuando el almacenamiento del celular está casi lleno, el sistema comienza a funcionar de manera más lenta. Foto: Getty Images

Para conocer cuánto almacenamiento tiene el celular y cuánto espacio queda disponible, el proceso puede realizarse de forma sencilla desde la configuración del sistema.

Primero, se debe abrir la aplicación de Configuración. Luego, es necesario dirigirse a la sección “Acerca del dispositivo” o una opción similar, según la marca del equipo, y acceder al apartado de “Espacio de almacenamiento”.

En esta sección se presenta un resumen claro del almacenamiento total del dispositivo —que suele ser de 16, 32, 64, 128 o 256 GB—, así como el espacio que aún se encuentra disponible.