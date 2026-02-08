Tecnología

Ni borrar aplicaciones ni eliminar archivos: esto es lo que debe hacer en su celular para liberar hasta 75 GB de almacenamiento

A pesar de que los teléfonos móviles ofrecen cada vez más capacidad de memoria, muchos usuarios continúan enfrentando problemas de espacio.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
8 de febrero de 2026, 10:43 p. m.
Cuando el almacenamiento del celular está casi lleno, el sistema comienza a funcionar de manera más lenta
Cuando el almacenamiento del celular está casi lleno, el sistema comienza a funcionar de manera más lenta Foto: Getty Images

Uno de los problemas más comunes que enfrentan actualmente los usuarios de teléfonos móviles es la falta de espacio de almacenamiento. Esta situación suele deberse a la acumulación de archivos, fotos y videos de gran tamaño, que terminan ocupando más espacio del que se imagina.

Se trata de un fenómeno más frecuente de lo que parece y que afecta de manera significativa la experiencia del usuario, ya sea al navegar por internet, chatear o realizar cualquier otra actividad desde el dispositivo. Un celular con poco almacenamiento disponible puede presentar lentitud, fallos en las aplicaciones e incluso dificultades para guardar nuevos contenidos.

En este contexto, existen varios trucos que permiten liberar hasta 75 GB de espacio, aunque uno de ellos destaca por su eficacia. De acuerdo con el medio especializado Computer Hoy, gran parte del problema no radica únicamente en las fotos o los videos almacenados, sino en los llamados “datos basura”, que se acumulan con el tiempo y terminan afectando el rendimiento del sistema.

Los grupos de mensajería pueden llenar la memoria sin que el usuario lo note.
Hacer algunos ajustes en el celular es clave para optimizar su rendimiento. Foto: Getty Images

La clave está en eliminar fotos duplicadas

Uno de los métodos más efectivos consiste en borrar fotos y videos multimedia duplicados. En muchas ocasiones, estos elementos se guardan varias veces debido a copias de seguridad automáticas, a pesar de ser innecesarios.

Tecnología

Científicos lanzan alarmante predicción sobre el fin del mundo que podría cumplirse en muy poco tiempo

Tecnología

El ambicioso plan que devolverá a la humanidad a la Luna tras más de 50 años: así será el histórico viaje de cuatro astronautas

Tecnología

Si el wifi del hogar suele saturarse y volverse más lento durante la noche, esta es la técnica que puede duplicar su velocidad

Tecnología

Más allá de la ciencia: la reflexión de Stephen Hawking que explica por qué el silencio fortalece la mente

Tecnología

Nuevo estudio revela detalle sorprendente sobre las freidoras de aire que cambia lo que creíamos saber

Tecnología

El aparato eléctrico que se puede dañar y desatar un grave incendio si permanece conectado durante fuertes aguaceros

Tecnología

Si sus contraseñas no tienen esta letra incluida, cámbielas ahora mismo porque podría ser víctima de fraude y estafa

Tecnología

Memoria RAM virtual en celulares: ¿cómo funciona y cuáles son sus límites?

Tecnología

Las tres prácticas formas de liberar espacio de almacenamiento en su celular para acelerar el rendimiento y velocidad

Tecnología

Con este simple clic, podrá lograr que su celular recupere velocidad y rendimiento en tan solo unos minutos

¿La carga inalámbrica arruina por completo la batería del celular? Esta es la verdad sobre este método cada vez más popular

En el caso de los iPhone, este proceso puede realizarse directamente desde la aplicación ‘Fotos’. El usuario debe ingresar a la sección ‘Colecciones’, luego acceder a ‘Otros elementos’ y finalmente entrar al apartado ‘Duplicados’, ubicado dentro de ‘Utilidades’.

Allí, el sistema agrupa automáticamente las imágenes idénticas o muy similares, lo que facilita su revisión. Con solo pulsar la opción ‘Fusionar’, el dispositivo conserva la versión de mayor calidad y elimina las demás, permitiendo recuperar entre 5 y 10 GB de espacio en pocos minutos.

Por su parte, los dispositivos Android cuentan con una alternativa igual de práctica a través de ‘Files de Google’, una aplicación diseñada para optimizar el almacenamiento. Al ingresar a la pestaña ‘Limpiar’, el sistema detecta los archivos duplicados y muestra una lista clara de las copias innecesarias. El usuario solo debe confirmar la acción para eliminarlas con un solo toque, liberando espacio de forma rápida y segura.

Sin espacio libre, el teléfono no puede realizar sus tareas de manera adecuada.
Las fotos y los videos duplicados puede afectar la capacidad de almacenamiento del móvil. Foto: Getty Images

Estas herramientas integradas no solo contribuyen a mejorar el rendimiento del celular, sino que también ayudan a mantener la galería organizada y a evitar el almacenamiento innecesario. Realizar este tipo de limpieza de manera periódica puede marcar una gran diferencia en la capacidad disponible del dispositivo y en su funcionamiento diario, optimizando el espacio sin eliminar archivos importantes y mejorando notablemente la experiencia de uso.

Más de Tecnología

Cuando el almacenamiento del celular está casi lleno, el sistema comienza a funcionar de manera más lenta.

Ni borrar aplicaciones ni eliminar archivos: esto es lo que debe hacer en su celular para liberar hasta 75 GB de almacenamiento

La posibilidad del fin de la vida en la Tierra ha sido una preocupación constante para la ciencia y la humanidad.

Científicos lanzan alarmante predicción sobre el fin del mundo que podría cumplirse en muy poco tiempo

Uno de los objetivos centrales de Artemis es que los astronautas desarrollen capacidades para permanecer largos periodos fuera de la Tierra.

El ambicioso plan que devolverá a la humanidad a la Luna tras más de 50 años: así será el histórico viaje de cuatro astronautas

Muchas personas experimentan interferencias o lentitud en su conexión a internet, especialmente durante la noche.

Si el wifi del hogar suele saturarse y volverse más lento durante la noche, esta es la técnica que puede duplicar su velocidad

Stephen Hawking Fallecido científico y físico teórico

Más allá de la ciencia: la reflexión de Stephen Hawking que explica por qué el silencio fortalece la mente

Las freidoras de aire se han consolidado como uno de los electrodomésticos más importantes de los últimos años.

Nuevo estudio revela detalle sorprendente sobre las freidoras de aire que cambia lo que creíamos saber

Las lluvias intensas y los rayos pueden provocar sobretensiones eléctricas que dañan los dispositivos.

El aparato eléctrico que se puede dañar y desatar un grave incendio si permanece conectado durante fuertes aguaceros

El avance acelerado de la tecnología ha incrementado la exposición de las personas a delitos informáticos.

Si sus contraseñas no tienen esta letra incluida, cámbielas ahora mismo porque podría ser víctima de fraude y estafa

La Vista Inmersiva no está habilitada en todo el mundo.

La función ‘oculta’ de Google Maps que permite recorrer ciudades en 3D: dónde está disponible y cómo usarla

Observaciones realizadas antes y después de su mayor acercamiento mostraron el despertar progresivo del cometa 3I/ATLAS.

Las fotos inéditas de la NASA que muestran el destino final del cometa 3I/ATLAS

Noticias Destacadas