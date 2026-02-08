Ni borrar aplicaciones ni eliminar archivos: esto es lo que debe hacer en su celular para liberar hasta 75 GB de almacenamiento

Uno de los problemas más comunes que enfrentan actualmente los usuarios de teléfonos móviles es la falta de espacio de almacenamiento. Esta situación suele deberse a la acumulación de archivos, fotos y videos de gran tamaño, que terminan ocupando más espacio del que se imagina.

Se trata de un fenómeno más frecuente de lo que parece y que afecta de manera significativa la experiencia del usuario, ya sea al navegar por internet, chatear o realizar cualquier otra actividad desde el dispositivo. Un celular con poco almacenamiento disponible puede presentar lentitud, fallos en las aplicaciones e incluso dificultades para guardar nuevos contenidos.

En este contexto, existen varios trucos que permiten liberar hasta 75 GB de espacio, aunque uno de ellos destaca por su eficacia. De acuerdo con el medio especializado Computer Hoy, gran parte del problema no radica únicamente en las fotos o los videos almacenados, sino en los llamados “datos basura”, que se acumulan con el tiempo y terminan afectando el rendimiento del sistema.

Hacer algunos ajustes en el celular es clave para optimizar su rendimiento. Foto: Getty Images

La clave está en eliminar fotos duplicadas

Uno de los métodos más efectivos consiste en borrar fotos y videos multimedia duplicados. En muchas ocasiones, estos elementos se guardan varias veces debido a copias de seguridad automáticas, a pesar de ser innecesarios.

En el caso de los iPhone, este proceso puede realizarse directamente desde la aplicación ‘Fotos’. El usuario debe ingresar a la sección ‘Colecciones’, luego acceder a ‘Otros elementos’ y finalmente entrar al apartado ‘Duplicados’, ubicado dentro de ‘Utilidades’.

Allí, el sistema agrupa automáticamente las imágenes idénticas o muy similares, lo que facilita su revisión. Con solo pulsar la opción ‘Fusionar’, el dispositivo conserva la versión de mayor calidad y elimina las demás, permitiendo recuperar entre 5 y 10 GB de espacio en pocos minutos.

Por su parte, los dispositivos Android cuentan con una alternativa igual de práctica a través de ‘Files de Google’, una aplicación diseñada para optimizar el almacenamiento. Al ingresar a la pestaña ‘Limpiar’, el sistema detecta los archivos duplicados y muestra una lista clara de las copias innecesarias. El usuario solo debe confirmar la acción para eliminarlas con un solo toque, liberando espacio de forma rápida y segura.

Las fotos y los videos duplicados puede afectar la capacidad de almacenamiento del móvil. Foto: Getty Images

Estas herramientas integradas no solo contribuyen a mejorar el rendimiento del celular, sino que también ayudan a mantener la galería organizada y a evitar el almacenamiento innecesario. Realizar este tipo de limpieza de manera periódica puede marcar una gran diferencia en la capacidad disponible del dispositivo y en su funcionamiento diario, optimizando el espacio sin eliminar archivos importantes y mejorando notablemente la experiencia de uso.