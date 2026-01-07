Tecnología

Memoria RAM virtual en celulares: ¿cómo funciona y cuáles son sus límites?

Si la gestión es eficiente, reducen las recargas completas de las apps; si no, pueden aparecer demoras, tirones y la sensación de que el teléfono está trabajando más de la cuenta.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
7 de enero de 2026, 10:43 p. m.
Así funciona la RAM virtual en celulares.
Así funciona la RAM virtual en celulares. Foto: Getty Images

La memoria RAM virtual se ha convertido en uno de los argumentos más llamativos en la publicidad de los celulares modernos, sobre todo en modelos de gama media y baja. Los fabricantes suelen destacar cifras elevadas que prometen duplicar la memoria disponible con solo activar una función del sistema.

Aunque esta memoria puede ofrecer cierta ayuda en situaciones puntuales, su alcance no es el mismo que el de la memoria real del dispositivo. Sin embargo, detrás de este recurso existen diferencias claras frente a la RAM física que conviene entender para no dejarse llevar por expectativas poco realistas.

Si necesita abrir su correo electrónico en un PC ajeno, siga estos consejos para blindar sus datos de los hackers

De acuerdo con Xataka, la RAM física es el componente principal donde el sistema operativo mantiene activos los procesos y la información que necesita de manera inmediata. Puede compararse con una mesa de trabajo rápida, de la que depende en gran medida la fluidez al cambiar entre aplicaciones, navegar por internet o realizar tareas exigentes. Cuanto mayor y más veloz sea esta memoria, mejor será la experiencia del usuario.

La memoria RAM se debe revisar de manera periódica.
La memoria RAM se debe revisar de manera periódica. Foto: Getty Images

Por su parte, la RAM virtual funciona como un complemento que utiliza una porción del almacenamiento interno cuando la memoria real se queda corta. Marcas como Samsung, Xiaomi, OnePlus u OPPO implementan esta opción para “aparcar” aplicaciones o datos en segundo plano y liberar espacio en la RAM física. Si la gestión es eficiente, reducen las recargas completas de las apps; si no, pueden aparecer demoras, tirones y la sensación de que el teléfono está trabajando más de la cuenta.

Tecnología

Comunidad científica asombrada ante hallazgo clave: secuencian ADN de humano del antiguo Egipto y la ascendencia les deja sin palabras

Tecnología

La configuración que necesita hacerle a su Smart TV, logrará prevenir que se vuelva lento

Tecnología

Si desea evitar recalentamientos o posibles daños en la pantalla de su televisor, este es el lugar donde nunca debería ubicarlo

Tecnología

Foto de Maduro detenido resultó siendo falsa y su creador habló: “Todos estaban desesperados por publicar la fotografía del arresto”

Tecnología

Científicos descubren cómo se forman los planetas más comunes de la galaxia y cambia lo que se sabía sobre su origen

Tecnología

A 30 años de su debut, los Tamagotchi vuelven a conquistar a nuevas generaciones: esta es la historia de su nombre

Tecnología

Start-up de inteligencia artificial de Elon Musk recaudó 20.000 millones de dólares

Tecnología

¿Su computador con Windows 11 está consumiendo demasiada memoria RAM? Estos son algunos ajustes que puede hacer para evitarlo

Tecnología

¿Serán rápidos? Se ha filtrado una pieza clave que tendrán los modelos del próximo iPhone 17

Tecnología

Cómo saber cuánta memoria RAM necesita su PC para un funcionamiento rápido y sin interrupciones

Mensajes engañosos siguen siendo una vía rápida para comprometer teléfonos Android.
Esta solución aprovecha el almacenamiento interno disponible en el dispositivo. Foto: Getty Images

A pesar de sus restricciones, la RAM virtual puede ser un apoyo práctico en contextos específicos. En teléfonos de gama baja y media, donde la memoria física suele ser más reducida, esta herramienta contribuye a una gestión más eficiente de la multitarea básica. Quienes utilizan de forma simultánea aplicaciones de mensajería, redes sociales o servicios de productividad pueden notar transiciones más suaves y menos cierres completos, siempre que el uso no sea demasiado exigente.

Active esta función en su celular si quiere compartir wifi con varios dispositivos sin consumir el plan de datos móviles

Otro de los puntos a favor de la RAM virtual es su sencilla implementación. A diferencia de la ampliación de la RAM física, que implica mayores costos y modificaciones en el hardware, esta solución aprovecha el almacenamiento interno disponible en el dispositivo.

Ante esto, los fabricantes pueden ofrecer una mejora funcional sin incrementar significativamente el precio del equipo, lo que la convierte en una alternativa accesible para optimizar el rendimiento general.

Más de Tecnología

Así funciona la RAM virtual en celulares.

Memoria RAM virtual en celulares: ¿cómo funciona y cuáles son sus límites?

Una vasija encontrada a comienzos del siglo XX guardaba más que restos humanos.

Comunidad científica asombrada ante hallazgo clave: secuencian ADN de humano del antiguo Egipto y la ascendencia les deja sin palabras

Por qué un almacenamiento saturado provoca bloqueos y cierres inesperados

La configuración que necesita hacerle a su Smart TV, logrará prevenir que se vuelva lento

La ubicación del televisor en el hogar determina su funcionamiento y durabilidad

Si desea evitar recalentamientos o posibles daños en la pantalla de su televisor, este es el lugar donde nunca debería ubicarlo

La foto que Ian Weber publicó, sobre la captura de Nicolás Maduro, y que él mismo confirmó que la hizo con IA

Foto de Maduro detenido resultó siendo falsa y su creador habló: “Todos estaban desesperados por publicar la fotografía del arresto”

Un estudio mide por primera vez la masa y densidad de cuatro planetas "recién nacidos" en el sistema V1298 Tau.

Científicos descubren cómo se forman los planetas más comunes de la galaxia y cambia lo que se sabía sobre su origen

Con motivo de sus 30 años, Bandai Namco inauguró una exposición en Tokio que recorre la historia y transformación del juguete.

A 30 años de su debut, los Tamagotchi vuelven a conquistar a nuevas generaciones: esta es la historia de su nombre

Cubanos le hacen un llamado a Elon Musk, tras el anuncio para Venezuela.

Start-up de inteligencia artificial de Elon Musk recaudó 20.000 millones de dólares

Se deben optar por modelos con funciones de ahorro energético, los cuales reducen el consumo en reposo o permiten un apagado total desde el mando.

El efectivo truco para evitar que el recibo de la energía se dispare, incluso si tiene numerosos electrodomésticos y aparatos

Cómo saber si un código QR es fraudulento y evitar caer en estafas digitales.

Escanear un simple código QR puede llevarlo a una peligrosa estafa: si detecta estas señales al hacerlo, salga de inmediato

Noticias Destacadas