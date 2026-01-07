Active esta función en su celular si quiere compartir wifi con varios dispositivos sin consumir el plan de datos móviles

En lugares públicos como aeropuertos, hoteles, cafeterías o centros de convenciones, conectarse a una red wifi pública suele implicar una condición incómoda: un límite estricto de dispositivos por usuario.

En muchos casos, la red gratuita o de pago solo permite un equipo conectado a la vez, obligando a elegir entre el celular, el computador portátil o la tableta. Sin embargo, pocos usuarios saben que los teléfonos Android incluyen una función que permite sortear esta restricción de manera sencilla y legal.

Si necesita abrir su correo electrónico en un PC ajeno, siga estos consejos para blindar sus datos de los hackers

En el caso de los usuarios de iPhone, las opciones podrían ser limitadas, pero quienes cuentan con un dispositivo Android disponen de una alternativa. De acuerdo con Xataka, su teléfono puede funcionar como un auténtico router portátil, capaz de redistribuir una red wifi y conectar varios equipos sin costos adicionales ni gasto extra de datos.

Para entender esta herramienta del sistema operativo de Google, es clave diferenciar, según expertos, el uso tradicional del tethering —compartir datos móviles, como se ha hecho durante años— de la función avanzada que distingue a Android.

Pocos usuarios saben que los teléfonos Android incluyen una función que permite sortear esta restricción de manera sencilla y legal. Foto: Getty Images

En la mayoría de los teléfonos, compartir internet significa que el dispositivo actúa como un módem básico: recibe la conexión desde la red móvil y crea una red wifi para otros equipos. Aunque es una solución práctica, presenta limitaciones evidentes, ya que agota la tarifa de datos y resulta inútil en lugares sin señal.

Android, en cambio, amplía estas posibilidades mediante la función conocida como wifi Sharing. Gracias a una gestión avanzada del hardware, el teléfono puede conectarse a una red wifi externa —como la de un hotel— y, de forma simultánea, emitir su propia red inalámbrica.

En la mayoría de los teléfonos, compartir internet significa que el dispositivo actúa como un módem básico. Foto: Getty Images

De este modo, el móvil funciona como un puente o repetidor, redistribuyendo la señal bajo su propia red y clave, siempre que el chip sea compatible con este doble rol.

¿Cómo activar el modo “router de viaje”?

Aunque esta función viene integrada de serie en teléfonos de marcas como Google, Samsung, Xiaomi, Motorola o Nothing, su disponibilidad depende directamente del módem y de los controladores de red que incorpore cada modelo. No todos los dispositivos Android cuentan con esta capacidad, por lo que es necesario comprobar si el hardware del equipo permite compartir una red wifi sin recurrir a los datos móviles.

Sale a la luz sofisticada estafa que podría vaciar sus cuentas bancarias si recibe un correo de este remitente

Para verificarlo y activarlo, el primer paso es conectarse a la red wifi que desea redistribuir. Después, debe ingresar a los ‘Ajustes’ del teléfono y acceder al apartado ‘Redes e Internet’ o ‘Conexiones’, según el fabricante. Allí aparece la opción ‘Conexión compartida y módem’ o ‘Zona wifi’, donde puede configurar el nombre y la contraseña de la red personal del dispositivo y activar el interruptor para compartir la conexión.

El funcionamiento correcto es confirmado cuando en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, el punto de acceso el icono de wifi permanece visible. En cambio, si el wifi se desactiva automáticamente y es reemplazado por el símbolo de 4G o 5G, significa que el dispositivo no admite el modo dual y está utilizando los datos móviles en lugar de la red inalámbrica.