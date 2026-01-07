Si necesita abrir su correo electrónico en un PC ajeno, siga estos consejos para blindar sus datos de los hackers

En situaciones de emergencia o durante un viaje, es común que los usuarios accedan a su correo electrónico desde un equipo que no les pertenece. Sin embargo, hacerlo sin las debidas precauciones puede poner en riesgo su seguridad, exponiéndolos al robo de contraseñas, malware o al acceso no autorizado a información sensible.

Estas recomendaciones son aplicables a cualquier plataforma digital, ya sea Gmail, Outlook, redes sociales u otros servicios que requieran introducir datos personales o contraseñas. Adoptarlas ayudaría a proteger la información del usuario sin importar el servicio que utilice.

De acuerdo con el sitio web Redes Zone, lo primero es usar una cuenta de correo alternativa cuando necesite acceder a un correo ajeno. Esto resulta especialmente útil si solo requiere descargar un archivo, como un documento para imprimir, y no es necesario ingresar a la cuenta principal. De esta manera, reduce la exposición de información sensible y mantiene la seguridad de la dirección principal.

Otra opción, según expertos, son los correos electrónicos temporales o desechables, que solo permanecen activos por un período limitado y luego se eliminan automáticamente. Utilizarlos permite acceder a servicios o descargar archivos sin comprometer la cuenta principal, y minimiza riesgos en caso de que la contraseña sea interceptada, ya que la dirección temporal deja de estar disponible.

Si es necesario acceder con la cuenta principal, los expertos recomiendan utilizar el modo de incógnito del navegador. Esta opción evita que la dirección y la sesión queden guardadas en el historial, reduciendo la exposición de datos personales. Por ejemplo, navegadores como Google Chrome o Mozilla Firefox permiten activar esta función de manera sencilla, aunque no elimina completamente los riesgos, ya que la contraseña aún podría ser interceptada.

Una medida clave tras acceder con la cuenta principal en un equipo ajeno es cambiar la contraseña lo antes posible, pero siempre desde un dispositivo propio y seguro. Realizar esta acción rápidamente reduce la probabilidad de que la clave sea utilizada sin autorización y protege la privacidad del usuario.

Es fundamental crear contraseñas fuertes y difíciles de adivinar, combinando letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Evitar datos personales como nombres o fechas de nacimiento aumenta la seguridad.