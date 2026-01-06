Tecnología

Cuidado con estos enlaces: así intentan vaciar sus cuentas bancarias en segundos

La capacidad de identificar páginas web falsas se ha convertido en una habilidad esencial para una navegación segura

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

6 de enero de 2026, 8:15 p. m.
El principal peligro de hacer clic en estos enlaces es que los estafadores podrían obtener acceso a datos. Foto: Getty Images

Con los constantes avances tecnológicos y el uso cotidiano de internet, la capacidad de identificar páginas web falsas se ha convertido en una habilidad esencial para una navegación segura. Reconocer un sitio fraudulento no solo permite evitar engaños, sino que también protege la identidad personal y profesional, los datos bancarios y las credenciales de acceso a servicios como el correo electrónico y las redes sociales.

En este contexto, surge la pregunta sobre si es posible detectar una estafa únicamente observando el final de una dirección web. En particular, el uso del sufijo “.html” en una URL despierta sospechas entre los usuarios, que se preguntan si este elemento técnico puede ser una señal anticipada de fraude en internet.

La empresa Kaspersky advierte que las páginas de estafa, especialmente las de tipo phishing, suelen imitar con gran precisión a los sitios legítimos. Estas webs falsas replican logotipos, tipografías y diseños originales con el objetivo de inducir a los usuarios a ingresar información personal y bancaria, dejando en evidencia que el verdadero peligro no está en la extensión de la URL, sino en la apariencia y el contexto del sitio.

Es fundamental tener el dispositivo actualizado correctamente para evitar caer en manos de los delincuentes. Foto: Getty Images

Una de las alertas más comunes para detectar un sitio web fraudulento, según el blog Digicert, es la dirección electrónica, ya que los estafadores suelen introducir pequeñas variaciones en el nombre del dominio o usar extensiones distintas para confundir.

A esto se suma la falsa presencia de sellos de seguridad: aunque su apariencia pueda generar confianza, en los sitios legítimos estos distintivos suelen ser verificables y redirigen a información oficial sobre la certificación. Si al hacer clic no ocurre nada, lo más probable es que se trate de una imitación diseñada para engañar.

Adicionalmente, los expertos señalan que el candado que aparece junto a la dirección de una página web también indica que el sitio cuenta con un certificado de seguridad TLS/SSL, encargado de cifrar la información que intercambian los usuarios. Este símbolo suele ubicarse en la parte superior izquierda de la barra del navegador y confirma que la comunicación está protegida.

Algunos correos de phishing contienen enlaces o archivos adjuntos. Foto: Getty Images

Existen distintos niveles de certificados, todos visibles a través del candado, aunque no ofrecen el mismo grado de verificación sobre quién está detrás del sitio.

Aun así, los expertos advierten que la presencia del candado ya no es suficiente para determinar si un sitio es seguro, ya que muchos fraudes también lo incorporan. Por ello, recomiendan evaluar otros factores antes de confiar en una página web.

