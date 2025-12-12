Si quiere evitar ataques y estafas, estas son las apps que debería instalar para blindar su celular en segundos

En un entorno digital cada vez más hostil, donde los ciberdelincuentes perfeccionan sus técnicas para engañar a los usuarios, la protección del celular se ha convertido en una necesidad urgente. Los ataques ya no solo apuntan a empresas o perfiles de alto valor, sino a cualquier persona que utilice aplicaciones bancarias, redes sociales o servicios de mensajería.

Para reducir riesgos, el usuario debe reforzar la seguridad del dispositivo con herramientas tecnológicas diseñadas para detectar amenazas, bloquear accesos no autorizados y prevenir fraudes. Por fortuna, existen aplicaciones que se posicionan dentro de las recomendadas para blindar el celular en cuestión de segundos.

Nadie está libre de ser blanco de un ataque digital. | Foto: Getty Images

Aplicaciones que le ayudan a evitar ser víctima de estafas y ciberataques

A pesar de las recomendaciones constantes, muchos usuarios siguen utilizando claves débiles, repetidas o fáciles de descifrar, lo que facilita el trabajo de los atacantes. De acuerdo con el sitio web Eleconomista.com, un gestor de contraseñas permite crear claves largas, complejas y únicas para cada servicio, y almacenarlas en un contenedor cifrado imposible de descifrar sin la clave maestra.

Según un estudio de NordPass publicado en 2024, el usuario promedio gestiona hoy un 68% más de contraseñas que hace 4 años, con una media de 168 claves por persona.

Las opciones más populares entre los gestores de contraseñas incluyen herramientas como Dashlane, Bitwarden, LastPass y 1Password, todas reconocidas por su alto nivel de seguridad y facilidad de uso.

Otra opción es la Autenticación de Dos Factores (2FA), la cual se ha convertido en una de las defensas más efectivas para proteger cuentas sensibles, y el uso de una aplicación especializada añade una barrera adicional frente a accesos no autorizados.

Estas herramientas generan códigos temporales que el usuario debe ingresar después de su contraseña, lo que impide que un atacante pueda entrar, incluso si logra obtener la clave principal.

El uso de una VPN se vuelve esencial para cualquier persona que se conecte con frecuencia a redes wifi públicas o maneje información sensible desde su celular. | Foto: Getty Images

Entre las opciones más recomendadas se encuentran Google Authenticator, Microsoft Authenticator y Authy, todas diseñadas para reforzar la seguridad en servicios como banca digital, correo electrónico y redes sociales.

Por su parte, el uso de una VPN se vuelve esencial para cualquier persona que se conecte con frecuencia a redes wifi públicas o maneje información sensible desde su celular. Este tipo de aplicación cifra todo el tráfico de internet, oculta la dirección IP y evita que terceros puedan rastrear la actividad del usuario, incluso en conexiones inseguras o a través del propio proveedor de internet.