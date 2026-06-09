Este es un hito y el video sorprende: jet supersónico de la Nasa supera por primera vez la velocidad del sonido

Parece ser que el futuro de los viajes rápidos por aire acaba de dar un paso gigante. El pasado 5 de junio, el cielo de California fue testigo de un momento histórico cuando el X-59, una aeronave diseñada para ser extraordinariamente silenciosa, logró superar por primera vez la velocidad del sonido.

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Este avance no es solo una cuestión de rapidez, sino de cómo lo hace: sin el estruendo que suele acompañar a estos vuelos.

El histórico despegue en California

La misión comenzó a las 2:00 p.m. (hora del este de EE. UU.) desde la Base Edwards de la Fuerza Aérea. Durante un recorrido que duró 81 minutos, el jet experimental alcanzó lo que los expertos llaman Mach 1.1.

Para entenderlo de forma sencilla, esto significa que voló a unos 1.147 kilómetros por hora, superando la barrera del sonido por primera vez desde que comenzó sus pruebas en octubre de 2025.

¿Cómo logra volar rápido sin hacer ruido?

Normalmente, cuando un avión viaja más rápido que el sonido, genera una onda de choque que en tierra se escucha como una explosión violenta llamada “estruendo sónico”.

Sin embargo, el X-59 tiene un diseño único:

Forma estilizada: Con más de 30 metros de largo y una punta muy afilada, su estructura está pensada para suavizar los cambios de presión en el aire.

Con más de 30 metros de largo y una punta muy afilada, su estructura está pensada para suavizar los cambios de presión en el aire. Motor estratégico: El motor se encuentra en la parte superior del avión para dirigir el ruido lejos del suelo.

El motor se encuentra en la parte superior del avión para dirigir el ruido lejos del suelo. El “golpe” sordo: En lugar de un estallido molesto, el objetivo es que el avión solo produzca un sonido suave y apagado, similar a un golpe sordo. Curiosamente, en esta prueba el ruido fue tan bajo que un avión F-15 que lo acompañaba para vigilarlo terminó tapando el sonido del propio X-59 con sus motores habituales.

El fin de una prohibición de décadas

Desde 1973, los vuelos civiles que superan la velocidad del sonido están prohibidos sobre tierra firme en Estados Unidos debido a las molestias que causaba el ruido a las personas.

“La pantalla muestra Mach 1.07, pero la aeronave en realidad vuela a Mach 1.0. La diferencia se debe a la calibración del sistema, que hace que el valor mostrado sea ligeramente superior a la velocidad real. La calibración continuará ajustándose a medida que ampliamos el rango de vuelo del X-59″, señala la Nasa.

El organismo espacial indicó que los sistemas del X-59 aún se encuentran en proceso de calibración y ajuste. Foto: NASA

La Nasa espera que, al demostrar que el X-59 es silencioso, las autoridades puedan crear reglas que permitan vuelos supersónicos comerciales en el futuro. Para lograrlo, el avión ha realizado ya 16 vuelos de preparación antes de este gran debut supersónico.

La aventura del X-59 no termina aquí. La siguiente etapa llevará al avión a alcanzar Mach 1.4 (unos 1.488 km/h) a una altura impresionante de casi 17.000 metros.