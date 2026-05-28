El tren bala más rápido del mundo ya alcanza los 600 km/h y desafía las leyes de la física

Los trenes bala se han convertido en uno de los mayores símbolos del transporte moderno gracias a su capacidad para conectar ciudades en tiempos cada vez más reducidos.

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Países de Asia y Europa han liderado durante décadas el desarrollo de este tipo de sistemas ferroviarios, capaces de superar velocidades de 250 kilómetros por hora y transformar por completo la movilidad de millones de personas.

Sin embargo, la carrera tecnológica no se ha detenido. Japón trabaja actualmente en una nueva generación de trenes de levitación magnética que promete llevar la velocidad ferroviaria a un nivel sin precedentes.

Se trata del Maglev Serie L0, un proyecto que, durante pruebas, ha conseguido alcanzar los 603 kilómetros por hora, convirtiéndose en uno de los trenes más rápidos desarrollados hasta ahora.

La futura línea Chuo Shinkansen promete conectar Tokio y Osaka en aproximadamente una hora. Foto: Getty Images

El proyecto está siendo impulsado por la compañía Central Japan Railway Company, junto con Mitsubishi Heavy Industries y Nippon Sharyo. La meta principal es operar el tren en la futura línea Chuo Shinkansen, una conexión ferroviaria que unirá Tokio con Nagoya y posteriormente con Osaka.

La infraestructura necesaria para este sistema representa una de las inversiones ferroviarias más ambiciosas del mundo. La construcción de la línea requiere cerca de 55.000 millones de euros y enfrenta enormes desafíos técnicos, ya que aproximadamente el 80 % del trayecto deberá construirse bajo tierra.

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A diferencia de los trenes tradicionales, el Maglev utiliza tecnología de levitación magnética. Esto significa que el tren puede elevarse varios centímetros sobre las vías, reduciendo prácticamente por completo el contacto físico y, por lo tanto, el rozamiento.

Durante el inicio del trayecto el vehículo utiliza ruedas de goma, pero una vez alcanza cierta velocidad las retrae y comienza a desplazarse suspendido sobre los rieles.

Aunque la tecnología Maglev no es completamente nueva, los recientes avances han permitido aumentar considerablemente su velocidad y eficiencia.

Cerca del 80 % del recorrido de la nueva línea ferroviaria deberá construirse bajo tierra debido a la complejidad del proyecto. Foto: Getty Images

Japón comenzó a experimentar con este tipo de sistemas desde la década de 1970, en paralelo al desarrollo de los primeros trenes Shinkansen. Actualmente, China también emplea esta tecnología en el Shanghai Maglev, que puede alcanzar velocidades cercanas a los 430 kilómetros por hora.

Uno de los objetivos principales del nuevo sistema japonés es reducir drásticamente los tiempos de viaje entre las principales ciudades del país. La línea Chuo Shinkansen aspira a conectar Tokio y Osaka en apenas una hora, frente a las más de dos horas que tardan actualmente los servicios más rápidos.

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Aunque inicialmente se esperaba inaugurar parte del proyecto en 2027, la complejidad de las obras ha retrasado el cronograma. Por ahora, se estima que el servicio entre Tokio y Nagoya comenzará a operar entre 2034 y 2035, con trayectos de aproximadamente 40 minutos.

Años más tarde, la línea podría extenderse hasta Osaka, consolidando una nueva era para el transporte ferroviario de alta velocidad.