Impresionante construcción en Corea: está encima de un río y posee una pasarela de vidrio que atrae a viajeros para caminar sobre el vacío

A poco más de una hora de Seúl existe una de las estructuras más impresionantes de Corea del Sur. En la ciudad de Chuncheon, una pasarela de vidrio suspendida sobre el río Soyanggang se ha convertido en uno de los lugares más llamativos de la región por su diseño y la sensación de caminar sobre el agua.

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La estructura, conocida por su suelo completamente transparente, permite recorrer el cauce del río mientras deja ver el agua bajo los pies.

El recorrido mezcla ingeniería moderna y paisaje natural en un entorno que atrae a miles de visitantes interesados en la experiencia visual y la sensación de vértigo que genera el trayecto.

De acuerdo con información del portal oficial de turismo de Corea del Sur, la pasarela funciona como un puente peatonal y al mismo tiempo como un mirador sobre el Lago Uiam, uno de los puntos más representativos de Chuncheon.

Durante la noche, un sistema de luces LED transforma la estructura en un camino iluminado sobre el Lago Uiam. Foto: Captura redes sociales

Desde allí es posible observar las montañas de la provincia de Gangwon y parte del perfil urbano de la ciudad.

La plataforma alcanza una longitud total de 174 metros, lo que la convierte en una de las pasarelas de vidrio más largas de Corea del Sur. De esa extensión, 156 metros corresponden a suelo transparente fabricado con paneles reforzados de aproximadamente cuatro centímetros de espesor.

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Aunque la sensación visual genera temor en muchos visitantes, las autoridades aseguran que la estructura cuenta con altos estándares de seguridad.

Según los datos técnicos divulgados por la administración del complejo, la base podría soportar hasta 7.000 personas al mismo tiempo. Sin embargo, el acceso se limita a unas 200 para garantizar una experiencia más cómoda y segura.

Los visitantes deben usar fundas especiales sobre el calzado para proteger la superficie de vidrio del recorrido. Foto: Captura redes sociales

Para conservar la transparencia del vidrio y evitar daños en la superficie, el lugar exige el uso de fundas especiales sobre el calzado antes de ingresar al recorrido.

Esta medida busca prevenir rayones que puedan afectar la visibilidad del agua y el efecto visual que caracteriza a la atracción.

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El trayecto termina en una plaza circular ubicada sobre el río, desde donde los visitantes observan la escultura del pez Sogari, una representación de la fauna local que lanza agua de forma periódica.

Durante la noche, la experiencia cambia completamente. Un sistema de iluminación LED recorre toda la estructura y convierte la pasarela en una especie de camino luminoso sobre la oscuridad del lago. La instalación nocturna ha reforzado la popularidad del lugar y lo ha convertido en uno de los puntos más fotografiados de Chuncheon.