El nombre de Rosmery Maturana tuvo una enorme repercusión en las redes sociales y en las búsquedas de Google luego de que se difundiera un polémico audio de tono íntimo junto a Javier Milei.

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Aunque hasta hace muy poco la asesora de imagen conservaba un perfil discreto y poco mediático, actualmente quedó en el centro de la escena al ser mencionada como la presunta tercera involucrada en la separación entre el Presidente y Yuyito González.

El audio, que salió a la luz este jueves y rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales, dejaría al descubierto una conversación de carácter íntimo entre Javier Milei y Rosmery Maturana tras un acto político.

Si bien hasta el momento no existen confirmaciones oficiales acerca de la veracidad del material, la situación generó una ola de rumores y especulaciones, posicionando a Rosmery como una de las figuras más mencionadas y buscadas del país.

Según relató la propia asesora en un audio que fue difundido por el programa Argenzuela, su primer acercamiento con Javier Milei se habría producido a finales de la pandemia, a través de un vínculo en común: Santiago Cúneo.

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“Fuimos a un bar en Once a las 6 de la mañana y ahí nos conocimos. Nos saludamos con los puñitos y como que no le gustó” dijo Maturana.

Aunque nunca desempeñó un cargo oficial dentro del Gobierno, Rosmery Maturana admitió haber brindado asesoramiento al Presidente en temas relacionados con su imagen personal y estilo público.

Presidente Javier Milei Foto: Captura de pantalla X @OPRArgentina

“Nunca trabajé formalmente con Javier. Lo asesoré en algunas cuestiones de imagen por iniciativa propia. Solo cambiamos algunas cosas: las corbatas, las camperas”, explicó.

Rosmery Maturana es egresada de la Universidad John F. Kennedy, donde cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación.

Con raíces en Vicente López, también mantiene presencia activa en redes sociales, según el medio VíaPaís, en Instagram figura como @oscurita_1, perfil en el que se identifica como Rosmery Maturana y reúne más de 17 mil seguidores en la plataforma.

Rosmery, tal como había señalado en distintas declaraciones, grabó una canción titulada “Paquetón”, la cual —según ella misma confirmó— haría referencia al Presidente.

El tema fue presentado aproximadamente hace unos 13 días en un programa de televisión, antes de que se conociera la filtración de los polémicos audios.