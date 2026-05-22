El norte de Italia se vestirá de gala para recibir la decimocuarta etapa del Giro de Italia, un punto que puede decidir definitivamente la carrera. Por esta razón, Egan Bernal se prepara para tener una nueva oportunidad de triunfar en la etapa, o por lo menos, levantar el estado de forma después de una primera semana complicada.

Clasificación general Giro de Italia 2026: Egan Bernal ‘sobrevivió’ a la etapa 13 y se lanza a la montaña

El corredor del Netcompany INEOS llega después de 13 jornadas de sensaciones mixtas, tal como él lo manifestó en rueda de prensa con el medio ProCycling: “Ya no sé qué tipo de corredor soy; antes las subidas largas me iban mejor, ahora no sé”. Por ejemplo, se le vio mucho mejor en la contrarreloj individual que en la subida a Blockhaus.

Esta etapa también tiene la sensación de ser definitoria para las aspiraciones de Bernal, quien actualmente se encuentra en el puesto número 14 a 5 minutos y 45 segundos del líder, Afonso Eulalio. Adicionalmente, se presume que sea la segunda espada de Thymen Arensman, quien ha sacado muy buen tiempo en la segunda semana de la carrera.

El ciclista colombiano Egan Bernal, del equipo INEOS Grenadiers, finaliza la novena etapa del Giro de Italia 2026, que discurre entre Cervia y Corno alle Scale, cerca de Doganaccia, en el centro de Italia, el 17 de mayo de 2026. Foto: AFP

El ciclista colombiano arribó al Giro 2026 después de un proceso de recuperación y consolidación deportiva que ha sido seguido de cerca por el mundo del ciclismo. Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, venía buscando recuperar protagonismo en las grandes vueltas, pero hasta el momento ha tenido un desempeño irregular.

Por otra parte, el recorrido entre Aosta y Pila luce como el momento cumbre para que Jonas Vingegaard le arrebate la ‘maglia rosa’ al portugués del Bahrain Victorious. Para varios analistas, ‘el pescador’ ha sido cauto en las etapas anteriores, pero ahora será donde saque su verdadera casta para vestirse de líder.

Einer Rubio, mientras tanto, será una de las cartas del Movistar para poder acompañar a Enric Mas en esta subida. El colombiano ha tenido dos chances de triunfar a la fuga, pero lastimosamente no logró capitalizar las escapadas; ahora esperará otra etapa propicia para llevarse un triunfo, ya que este trazado no le favorece para sus aspiraciones personales.

Perfil y dónde ver la etapa 14 del Giro de Italia 2026

Abarcará un recorrido de solamente 133 kilómetros, sin embargo, su reto estará en los 4.350 metros de desnivel repartidos en cinco puertos, dos de ellos de primera categoría. Pese a ser corta en cuanto a distancia, el reto que supondrán el imponente Saint Barthélémy (primera categoría, 15,8 km y rampas del 13%) nada más empezar y la subida final a Pila (primera categoría, 16,5 km y rampas del 11%), promete dinamitar la carrera por la ‘Maglia Rosa’.

La transmisión de la etapa 14 del Giro de Italia 2026 para Colombia continuará a través de ESPN, la plataforma Disney+, RCN, Caracol y el seguimiento que se lleva a cabo en SEMANA.