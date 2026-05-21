Clasificación general del Giro de Italia: buen día para Egan Bernal y Einer Rubio en la etapa 12

El Giro de Italia 2026 siguió su curso este jueves con la etapa 12 entre Imperia y Novi Ligure, un recorrido de 175 kilómetros que tenía dos puertos de montaña de tercera categoría como principal atractivo.

El pelotón no permitió que los fugados tomaran demasiado protagonismo y asumió el control después del ascenso a Bric Berton.

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La mayoría de esprínters se quedaron en el camino ante el ritmo fuerte de los favoritos y descartaron la posibilidad de pelearse por la victoria de la etapa.

Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), líder de la clasificación general, ganó la bonificación del Kilómetro Red Bull y le sacó unos segundos de ventaja a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que sigue esperando por el momento perfecto para vestirse de rosa.

La victoria del día quedó en manos del belga Alec Segaert (Bahrain Victorious), quien sorprendió en un ataque lejano en el último kilómetro y cruzó la meta con un corto margen sobre el resto.

Giro de Italia 2026 — Etapa 12

¿Cómo les fue a Egan Bernal y Einer Rubio?

Los colombianos, por su parte, hicieron un trabajo de desgaste para limpiar el grupo principal y evitar así que los esprínters pudieran mantenerse en cabeza de carrera.

Einer Rubio (Movistar Team) ganó cinco puntos para la clasificación de la montaña: cruzó en el cuarto lugar por el puerto de Colle Giovo y luego fue segundo en la subida a Bric Berton.

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Egan Bernal (Netcompany Ineos) apareció en la parte frontal para los últimos 10 kilómetros. El corredor zipaquireño le marcó el paso a Thymen Arensman y estuvo atento a cada intento de ataque por parte de los favoritos.

Su puesto en la clasificación general no se modificó y sigue en la casilla número 15, a la espera de que regrese la montaña para picarle tiempo a los miembros del top 10.

Einer Rubio sumó cinco puntos en la clasificación de la montaña. Foto: Getty Images

La etapa 13, programada para este viernes 22 de mayo, tampoco tendrá mayores dificultades montañosas y la batalla por la general se espera en el fin de semana. Los esprínters serán los llamados a mantenerse adelante y disputar la victoria con Paul Magnier (Soudal-Quickstep) como principal favorito.

Clasificación general - Giro de Italia 2026 (etapa 12)

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 48:10:38

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 33″

3. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 2′03″

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2′30″

5. Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 2′50″

6. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′12″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 3′34″

8. Derek Gee (Lidl-Trek), a 3′40″

9. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 3′42″

10. Chris Harper (Pinarello Q36.5), a 4′15″

…

15. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 5′45″

38. Einer Rubio (Movistar Team), a 41′02″.