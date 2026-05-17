Egan Bernal resistió y Einer Rubio ilusionó en la etapa 9: así quedan los colombianos en el Giro de Italia

Este domingo, 17 de mayo, se corrió la novena etapa del Giro de Italia 2026. Fueron 184 kilómetros, entre Cervia y Corno alle Scale, que vieron como ganador al danés Jonas Vingegaard (Team Visma - Lease a Bike).

Clasificación general del Giro de Italia - etapa 9: Vingegaard da el golpe y Eulálio resiste

La pelea ahora se enfoca en la clasificación general, pues Vingegaard le descontó tiempo al líder, Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), y tomando en cuenta que la etapa 10 es una crono individual, podría haber sorpresa.

Los colombianos en la etapa 9 del Giro de Italia

Einer Rubio

Ahora bien, en cuanto a los colombianos, Einer Rubio (Movistar) alcanzó a ilusionar en el tramo final de la carrera. El escarabajo era uno de los mejores perfilados de cara a la meta, pero con el correr de los metros se le acabó la energía y fueron otros los que continuaron en la pelea.

Aun así, los aplausos le llovieron a Einer. Hizo un gran esfuerzo por brillar en la jornada y eso le valió el reconocimiento. Finalmente, acabó en el puesto 25 del día, a 2:00 del gran ganador: Jonas Vingegaard.

Einer Rubio durante el Giro de Italia 2026. Foto: Getty Images

En cuanto a la clasificación general, Rubio se ubica en la casilla 36 y a 25:46 de Eulálio.

Egan Bernal

Bernal (Ineos) resistió, tal como lo ha hecho a lo largo de los últimos días, y le vale para seguir siendo el mejor colombiano en este Giro de Italia 2026.

Respecto a la etapa 9, Egan fue decimoséptimo y cruzó la meta 1:12 después de Vingegaard. Se le vio aguantando en varios tramos, tomando en cuenta que el final de la jornada era un ascenso pronunciado.

Egan Bernal queda sembrado en el puesto 15 de la clasificación general, a 6:49 del líder.

Egan Bernal continúa siendo el mejor colombiano en el Giro de Italia 2026. Foto: Getty Images

Clasificaciones del Giro de Italia tras la etapa 9

1. Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) - 38:49:44

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a 2:24

3. Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) a 2:59

4. Jai Hindley (Red Bull-Bora) a 4:32

5. Christian Scaroni (XDS-Astana) a 4:43

6. Thymen Arensman (Netcompany-Ineos) a 5:00

7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling) a 5:01

8. Ben O’Connor (Jayco-AIUla) a 5:03

9. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) a 5:15

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling) a 5:20

(...)

15 Egan Bernal (Ineos) a 6:49

36 Einer Rubio (Movistar) a 25:46

Giro de Italia 2026 — Tabla general