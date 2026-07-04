Inteligencia artificial predijo cómo les irá a los colombianos en el Tour de Francia 2026: uno dentro del top 10

Este sábado, 4 de julio, inicia una nueva edición del Tour de Francia, la competencia por etapas más tradicional del ciclismo internacional.

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

Para la edición de 2026, la representación de Colombia estará integrada por cinco corredores que asumirán diferentes funciones dentro de sus escuadras. El grupo está conformado por pedalistas con experiencia en pruebas de tres semanas y especialistas en diferentes tipos de terreno.

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Egan Bernal asumirá el rol de líder principal en la escuadra Netcompany INEOS, tras completar su proceso de preparación física de la temporada. El ganador del Tour en 2019 buscará ubicarse en las posiciones de vanguardia de la clasificación general, aprovechando los tramos de alta montaña.

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Por su parte, Éiner Rubio llega con ritmo de competencia tras competir en el Giro de Italia y compartirá el liderato en el Movistar Team.

Especialistas en jornadas planas y terrenos de media montaña

El bloque nacional también cuenta con opciones para las llegadas masivas mediante la participación del velocista Fernando Gaviria.

Competirá como el referente principal del Caja Rural-Seguros RGA, equipo de categoría ProTeam que asiste al certamen mediante una invitación oficial de los organizadores. El corredor tendrá la responsabilidad de disputar las fracciones llanas para buscar victorias en los embalajes de meta.

Egan Bernal, del Netcompany INEOS, participará en el Tour de Francia 2026 Foto: Getty Images

La delegación la completan los ciclistas Harold Tejada y Sergio Higuita, quienes integran la nómina del equipo XDS Astana Team.

Tejada registra regularidad en las competencias europeas de la presente temporada y tendrá libertad para buscar fracciones mediante escapadas. Asimismo, Higuita regresa a la ronda francesa con el objetivo de aprovechar los finales con rampas cortas e inclinadas debido a su capacidad de aceleración en repechos.

Predicción de la IA

La inteligencia artificial Gemini emitió un balance sobre las posibilidades reales de los ciclistas colombianos. El reporte de tendencias indica que Egan Bernal cuenta con las condiciones físicas para disputar un puesto dentro de los diez mejores de la clasificación general.

Fernando Gaviria, del Team Caja Rural, luchará por una o dos etapas, según al IA. (Photo by Szymon Gruchalski/Getty Images) Foto: Getty Images

El diseño del recorrido del Tour, que acumula más de 54.000 metros de desnivel, favorece la resistencia en la altitud del corredor del INEOS.

En las llegadas masivas, las proyecciones técnicas señalan que Fernando Gaviria tiene opciones de alcanzar el podio en las etapas dos y siete.

Respecto a los escaladores Rubio, Tejada e Higuita, los datos prevén una presencia constante de los tres corredores en los grupos de fuga. El análisis concluye que las estrategias de carrera de sus equipos facilitarán que busquen triunfos parciales en las jornadas de los Pirineos y los Alpes.

Ilustración conceptual del Tour de Francia 2026. Un ciclista con el maillot amarillo recorre una avenida de París con el Arco del Triunfo al fondo. Foto: Semana