Pogacar vs. Vingegaard interrumpe el Mundial de fútbol y paraliza el deporte: pulso por el Tour de Francia

En su cima profesional, Tadej Pogacar es el gran favorito para alcanzar el récord de cinco victorias en el Tour de Francia, cuya 113ª edición muestra a Jonas Vingegaard como principal obstáculo en el camino del esloveno.

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Desde 2020 el esloveno y el danés se han repartido los títulos en Francia, con cuatro Tours para Pogacar (2020, 2021, 2024, 2025) y dos para Vingegaard (2022, 2023). Dominan por completo la máxima competencia del World Tour y en este 2026 no habría interrupción para que lo repitan.

Cada edición del Tour de Francia se convierte en un ritual, con casi doce millones de personas en los bordes de las carreteras para alentar a los campeones. Tadej Pogacar arranca como máximo favorito, aunque Jonas Vingegaard se presenta como el actual rey del Giro de Italia.

Tadej Pogacar liderando la persecusión con Jonas Vingegaard a rueda Foto: AP

Este año, la prueba alcanza una nueva dimensión debido a la gesta que tiene por delante el prodigio esloveno Tadej Pogacar, quien puede igualar a Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx y Miguel Indurain con cinco títulos. Vibrante mano a mano con Jonas queriendo impedirlo.

Seixas y Del Toro, figuras emergentes

En la fila aparece el mexicano Isaac del Toro como figura emergente y que puede salir como una sorpresa en las montañas para Jonas y Tadej en su afán por estar con el maillot amarillo de la clasificación general.

Paul Seixas en la Flecha Valona. Foto: Getty Images

Por su parte, la esperanza francesa es Paul Seixas, que con 19 años de edad ha dejado actuaciones prometedoras en este 2026 y que hace soñar al país con un primer vencedor local desde que Bernard Hinault ganase el Tour, ya en en 1985.

Seixas será además el corredor más joven en tomar salida desde hace 89 años, y las preguntas sobre qué puede lograr agitan al mundo del ciclismo dentro y fuera de Francia. Su talento le lleva a ser uno de los favoritos al podio, y el propio Pogacar está sorprendido tras las buenas actuaciones del joven en las carreras de la primavera europea.

Jonas Vingegaard, favorito al título del Tour de Francia 2026. Foto: Visma-Lease a Bike

El esloveno declaró en abril que cuenta con “ganar tanto como pueda antes de que Seixas nos destruya a todos”.

La preocupación del esloveno aumenta con Jonas Vingegaard y a la espera de la explosión de Paul Seixas y la sorpresa que Isaac Del Toro le puede ofrecer.

Remco Evenepoel, otra preocupación

Es un nuevo cara a cara en el que varios ciclistas pretenden colarse. Además de la promesa Seixas y el mexicano Del Toro, está el español Juan Ayuso y el dúo de la formación Red Bull Bora compuesto por Remco Evenepoel y Florian Lipowitz. Más preocupación que puede interrumpir el mano a mano de Tadej con Jonas.

“Optamos al podio por detrás de Tadej y Jonas”, expone Eveneppoel con síntomas de querer sorprender, asegurando que el liderazgo compartido con Lipowitz funcionará para dar el golpe en la general.

Remco Evenepoel, nuevo líder del UAE Tour tras la etapa 2. Foto: Getty Images

Todos estos alicientes podrían diluirse en cuestión de días si la general se decantase pronto en la primera semana, pero el recorrido está diseñado para que la emoción vaya en ascenso con dos semanas que pueden mover las posiciones y forzarán los movimientos en la montaña.

El pelotón llegará rápidamente a los Pirineos aunque con etapas suaves que pueden descolgar a algunos favoritos, antes de una última semana que sin duda será decisiva en los Alpes. Se cree que la general podría definir el ganador con pocos minutos de ventaja.

Alpe d’Huez y el calor, grandes obstáculos en el Tour

El temido Alpe d’Huez servirá de llegada de dos etapas consecutivas, una de ellas demencial, prevista la víspera de la llegada a París, donde el pelotón pasará una vez más por el pintoresco barrio de Montmatre.

El invitado no tan deseado será el calor, con Francia amenazada por una ola de calor a partir de la semana que viene por el verano. Unas condiciones que por ahora no amenazan con el buen desarrollo de la prueba, pero si exigirán más lineamiento físico para responder.

La competencia irá hasta el 26 de julio 2026, con salida desde Barcelona en España y llegada en París, Francia.