Etapa 4 del Tour de Suiza: Pogacar no tiene rival y nueva posición de Nairo Quintana en la general

El ciclista esloveno Tadej Pogacar no tiene rival en el mundo y se adjudicó la victoria la contrarreloj del Tour de Suiza, que tuvo 23.7 kilómetros de recorrido, superando por unas pocas milésimas al neerlandés Mathieu van der Poel. De esta manera, ‘Pogi’ reforzó su maillot amarillo de líder en la penúltima prueba helvética.

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Luego de un recorrido prácticamente plano alrededor de Aarburg, el ogro esloveno se llevó la victoria por menos de 40 centésimas de segundo ante Van der Poel, quien realiza su regreso a la competición tras su cuarto puesto en la París-Roubaix.

El vigente campeón del mundo en ruta logró una undécima victoria en quince días de competición esta temporada, luego de haber brillado en la primera etapa en Suiza el miércoles pasado tras 72 kilómetros escapado en solitario.

Con el objetivo de un quinto Tour de Francia en su extraordinaria carrera deportiva, tras desafiar las leyendas de los ‘Monumentos’, Pogacar afina su preparación de forma ideal, dosificando y variando los esfuerzos. El Tour de Suiza siempre es tomado como un termómetro ideal para los competidores que asistirán a la ronda francesa.

El domingo, día de elecciones en Colombia, será turno para la montaña con la etapa reina en torno a Villars-sur-Ollon, que seguramente coronará a Pogacar como campeón. El segundo en la clasificación general es el ecuatoriano Richard Carapaz, a 4 minutos y 22 segundos de Tadej. Nairo Quintana bajó un puesto más allá del top 30.

Pogacar y Nairo en la general del Tour de Suiza

Pese a la caída de Nairo Quintana, el mejor ‘escarabajo’ ubicado en la clasificación general es el antioqueño Sergio Higuita, del XDS Astana Team, quien se encuentra en la casilla 13, a algo más de siete minutos del líder.

Nairo Quintana participa en el Tour de Suiza 2026 con el Movistar Team. Foto: NurPhoto via AFP

Tadej Pogačar (SLO) — UAE Team Emirates - XRG (10h 56′ 29″) Richard Carapaz (ECU) — EF Education - EasyPost (+ 4′ 22″) Mathias Vacek (CZE) — Lidl - Trek (+ 4′ 27″) Andrea Bagioli (ITA) — Lidl - Trek (+ 4′ 46″) Brandon McNulty (USA) — UAE Team Emirates - XRG (+ 5′ 16″) Ilan Van Wilder (BEL) — Soudal Quick-Step (+ 5′ 19″) Tobias Foss (NOR) — Netcompany INEOS (+ 5′ 34″) Wilco Kelderman (NED) — Team Visma | Lease a Bike (+ 5′ 51″) Primož Roglič (SLO) — Red Bull - BORA - hansgrohe (+ 6′ 04″) Matthew Riccitello (USA) — Decathlon CMA CGM Team (+ 6′ 43″)

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13. Sergio Higuita — XDS Astana Team (+ 7′ 02″)

34. Nairo Quintana — Movistar Team (+ 18′ 55″)

74. Brandon Rivera — Netcompany INEOS (+ 33′ 51″)