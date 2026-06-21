Ciclismo

Exhibición de Nairo Quintana en la etapa reina del Tour de Suiza: brilló y se le plantó a Pogačar

El boyacense le dio batalla a Tadej Pogačar hasta la última subida. En la etapa reina tuvo una gran participación, para mejorar puestos en la clasificación general.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de junio de 2026 a las 10:46 a. m.
Nairo Quintana disputó el Tour de Suiza en 2026
Nairo Quintana disputó el Tour de Suiza en 2026 Foto: NurPhoto via AFP

Brillante día de Nairo Quintana en la última jornada del Tour de Suiza 2026. Cuando la alta montaña llamó al boyacense, este respondió y estuvo cerca de llevarse el triunfo en la llegada a Huémoz.

Si bien a lo largo de todas las subidas estuvo con el grupo de favoritos, en la última los que se sentían más fuertes apretaron el paso dejándolo relegado a más de un minuto.

Nairo Quintana participates in the 1st stage of the Tour de Suisse 2026 starting in Sondrio, Italy, on June 17, 2026. (Photo by Silvia Colombo/NurPhoto) (Photo by Silvia Colombo / NurPhoto via AFP)
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Aunque no celebró, el del Movistar Team le plantó cara a Tadej Pogačar, quien al final acabó por ganar el título con la clasificación general a su favor.

El francés Lenny Martínez fue el que terminó por imponerse en la quinta fracción, perseguido muy de cerca por el esloveno que vino atrás rebasando rivales.

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