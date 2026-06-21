Exhibición de Nairo Quintana en la etapa reina del Tour de Suiza: brilló y se le plantó a Pogačar

Brillante día de Nairo Quintana en la última jornada del Tour de Suiza 2026. Cuando la alta montaña llamó al boyacense, este respondió y estuvo cerca de llevarse el triunfo en la llegada a Huémoz.

Si bien a lo largo de todas las subidas estuvo con el grupo de favoritos, en la última los que se sentían más fuertes apretaron el paso dejándolo relegado a más de un minuto.

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Aunque no celebró, el del Movistar Team le plantó cara a Tadej Pogačar, quien al final acabó por ganar el título con la clasificación general a su favor.

El francés Lenny Martínez fue el que terminó por imponerse en la quinta fracción, perseguido muy de cerca por el esloveno que vino atrás rebasando rivales.

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