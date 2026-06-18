Nairo Quintana pelea y sube puestos: clasificación general del Tour de Suiza tras la etapa 2

Este jueves 18 de junio se llevó a cabo la segunda etapa del Tour de Suiza 2026. Aunque la fuga fue protagonista del día, el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) mantuvo su liderato de la clasificación general.

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La escapada se lanzó muy temprano en el Monte Ceneri, primer puerto de montaña, donde un grupo numeroso de corredores pegó el arranconazo y dejó sin respuesta a los favoritos.

Aunque el pelotón trató de evitar que se le escapara la victoria, los fugados trabajaron mancomunadamente para sacar hasta dos minutos de diferencia sobre el lote principal.

En ese grupo de cabeza estaban corredores de renombre como Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), Bauke Mollema (Lidl-Trek), Filippo Zana (Soudal Quick-Step) y Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), entre otros.

Cuando empezó el ascenso al penúltimo puerto categorizado, la diferencia era de minuto y medio a favor de los escapados.

Brandon McNulty (UAE Team Emirates) empezó a tirar del carro para que Pogačar llegara con opciones de disputar la victoria por segundo día consecutivo.

Los colombianos Nairo Quintana (Movistar Team), Sergio Higuita (XDS Astana) y Brandon Rivera (Netcompany Ineos) aguantaron el ritmo infernal del UAE en un terreno que favorecía sus cualidades como escaladores.

En la parte más dura del ascenso, Afonso Eulálio levantó la mano y se fue en solitario por la victoria del día. Sus compañeros de fuga lo dejaron escapar momentáneamente, pero en el descenso le dieron captura para seguir trabajando juntos.

Fue ahí cuando el UAE Team Emirates seleccionó el pelotón y le limpió el panorama a Pogačar para su ataque final. El esloveno apretó la marcha a rueda del ecuatoriano Jhonatan Narváez, que hizo un trabajo excepcional a favor de su líder.

Pero todos sus esfuerzos resultaron en vano. La victoria fue para uno de los fugados, el francés Romain Grégoire (Groupama FDJ), que aceleró en los últimos 200 metros y celebró con los últimos alientos que le quedaban.

Clasificación general - Tour de Suiza 2026 (etapa 2)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 6:55:06

2. Richard Carapaz (EF Education), a 2′50″

3. Andrea Bagioli (Lidl-Trek), a 3′07″

4. Mathias Vacek (Lidl-Trek), a 4′16″

5. Finlay Pickering (Jayco AlUla), a 4′41″

6. Ilan van Wilder (Soudal-Quickstep), a 4′44″

7. Brandon McNulty (UAE Team Emirates), a 4′44″

8. Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike), a 4′44″

9. Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), a 5′12″

10. Tobias Foss (Netcompany Ineos), a 5′12″

…

11. Sergio Higuita (XDS Astana), a 5′12″

30. Nairo Quintana (Movistar Team), a 15′35″.