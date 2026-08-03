Futuro de James Rodríguez da inesperado giro: nueva versión lo alejaría de importante club

Parece que la llegada de James Rodríguez al Club América de México está casi descartada. Al menos así lo han manifestado desde el país manito, aclarando que se habría tratado de un rumor bastante improbable.

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Después de jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, los rumores colocaron al Club América como la presunta mejor posibilidad para James Rodríguez. Sin embargo, y con la información que se tiene ahora, no solo la posibilidad estaría caída, sino que el futuro del 10 cafetero sería totalmente incierto.

“No es un jugador que estemos buscando”, habrían dicho desde Club América sobre James Rodríguez

Aunque en México han dado bastante información sobre el tema, uno de los que también se refirió al respecto fue el periodista César Luis Merlo por medio de su canal de YouTube. Se trata de uno de los comunicadores más cercanos al mercado de pases en el mundo del fútbol.

“Pude hablar con dos fuentes confidenciales y confiables del equipo de Coapa (Club América), y los dos me dijeron lo mismo: ‘no hay nada por James. No es un jugador que estemos buscando, no sé de dónde habrá salido el rumor’. Yo lo que cuento es lo que me dicen mis fuentes”, dijo Merlo de arranque.

Y añadió: “Respeto lo que dicen mis otros colegas, pero a mi lo que me dicen es que no hay nada con respecto a una posible llegada de James Rodríguez al Club América”.

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El panorama se le empieza a complicar al capitán de la Selección Colombia, quien fue criticado por un gran sector de la prensa y los aficionados luego del Mundial 2026. Su rendimiento en el campo fue foco mediático durante varias semanas.

Se desconoce qué va a pasar con James, quien con 35 años se encuentra sin equipo, luego de su salida del Minnesota United. La lista de posibles candidatos a ficharlo la encabezaba Club América, pero ya casi que se podría dar por descartada.

James Rodríguez con su último club hasta ahora: Minnesota United. Foto: Getty Images

También se llegó a leer, en la prensa europea, que Lazio de Italia habría tenido en el radar a Rodríguez. Sin embargo, eso también se quedó solamente en las páginas deportivas del viejo continente, aumentando cada vez más la incertidumbre por el 10.