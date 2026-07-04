Deportes

Directv, Caracol y RCN se repartieron los partidos de octavos: así quedó la parrilla del Mundial 2026

Este sábado inicia una nueva ronda en la Copa del Mundo y los canales de TV ya determinaron su programación.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

4 de julio de 2026 a las 7:09 a. m.
Los canales de TV se repartieron los partidos de octavos del Mundial 2026.
Los canales de TV se repartieron los partidos de octavos del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Este sábado, 4 de julio, arrancan los octavos de final del Mundial 2026. Miles de hinchas se preparan para vivir una lista de partidazos que serán transmitidos a través de Directv Sports, Caracol TV y Canal RCN, además de la plataforma de Disney + y Win Sports.

Colombia's midfielder #10 James Rodriguez reacts during the 2026 World Cup round of 32 football match between Colombia and Ghana at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 3, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
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La parrilla de programación ya quedó definida por los dueños de los derechos:

Sábado 4 de julio

  • Canadá vs. Marruecos - 12:00 p. m. (COL) por DSports
  • Paraguay vs. Francia - 4:00 p. m. (COL) por DSports, Caracol y RCN

Domingo 5 de julio

  • Brasil vs. Noruega - 3:00 p. m. (COL) por DSports, Caracol y RCN
  • México vs. Inglaterra - 7:00 p. m. (COL) por DSports

Lunes 6 de julio

  • Portugal vs. España - 2:00 p. m. (COL) por DSports, Caracol y RCN
  • Estados Unidos vs. Bélgica - 7:00 p. m. (COL) por DSports

Martes 7 de julio

  • Argentina vs. Egipto - por DSports
  • Suiza vs. Colombia - por DSports, Disney +, Caracol y RCN.

No habrá cambios de horario

La prensa mexicana anunció que el partido de México vs. Inglaterra iba a cambiar de horario por alerta de condiciones climáticas adversas; sin embargo, la FIFA mantuvo la programación después de consultar la opinión de ambas selecciones.

“Tras nuevas conversaciones, el partido México-Inglaterra, se disputará según lo programado”, aseguró una fuente cercana al caso.

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La misma fuente aseguró que, contrariamente a lo publicado por algunos medios, “nunca se tomó ninguna decisión para reprogramar la hora del inicio”.

El servicio meteorológico pronostica para el domingo lluvias fuertes, con descargas eléctricas y granizo. Ya el anterior partido en el Estadio Azteca, México vs. Ecuador en dieciseisavos el pasado martes, se atrasó una hora debido a una tormenta.

Aviso en el Estadio Azteca
Aviso en el Estadio Azteca Foto: Tomado de redes sociales

Después de que algunos medios informaran que la decisión de adelantar el partido ya estaba tomada, el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, expresó su rechazo a un eventual cambio de horario.

“Como una patada en el estómago, porque ahora hay que cambiarlo todo el plan, todo el trabajo”, dijo en una entrevista con la estación Radiofórmula, en referencia a los ajustes en temas como la alimentación, siestas o fisioterapia.

“A mí nadie me consultó y sí estoy bastante enojado”, añadió. “No estoy de acuerdo”, pero “FIFA organiza, FIFA decide y yo acato. Nos adaptamos, no hay pretexto, hay que jugar y ganar”, apuntó Aguirre.

El otro partido del domingo, Brasil vs. Noruega, también iba a sufrir cambios en caso de aprobar la reprogramación de México vs. Inglaterra, pero la FIFA prefirió mantener sus planes como los tenía establecidos desde diciembre del año pasado.