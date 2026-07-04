Directv, Caracol y RCN se repartieron los partidos de octavos: así quedó la parrilla del Mundial 2026

Este sábado, 4 de julio, arrancan los octavos de final del Mundial 2026. Miles de hinchas se preparan para vivir una lista de partidazos que serán transmitidos a través de Directv Sports, Caracol TV y Canal RCN, además de la plataforma de Disney + y Win Sports.
La parrilla de programación ya quedó definida por los dueños de los derechos:
Sábado 4 de julio
- Canadá vs. Marruecos - 12:00 p. m. (COL) por DSports
- Paraguay vs. Francia - 4:00 p. m. (COL) por DSports, Caracol y RCN
Domingo 5 de julio
- Brasil vs. Noruega - 3:00 p. m. (COL) por DSports, Caracol y RCN
- México vs. Inglaterra - 7:00 p. m. (COL) por DSports
Lunes 6 de julio
- Portugal vs. España - 2:00 p. m. (COL) por DSports, Caracol y RCN
- Estados Unidos vs. Bélgica - 7:00 p. m. (COL) por DSports
Martes 7 de julio
- Argentina vs. Egipto - por DSports
- Suiza vs. Colombia - por DSports, Disney +, Caracol y RCN.
The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
No habrá cambios de horario
La prensa mexicana anunció que el partido de México vs. Inglaterra iba a cambiar de horario por alerta de condiciones climáticas adversas; sin embargo, la FIFA mantuvo la programación después de consultar la opinión de ambas selecciones.
“Tras nuevas conversaciones, el partido México-Inglaterra, se disputará según lo programado”, aseguró una fuente cercana al caso.
La misma fuente aseguró que, contrariamente a lo publicado por algunos medios, “nunca se tomó ninguna decisión para reprogramar la hora del inicio”.
El servicio meteorológico pronostica para el domingo lluvias fuertes, con descargas eléctricas y granizo. Ya el anterior partido en el Estadio Azteca, México vs. Ecuador en dieciseisavos el pasado martes, se atrasó una hora debido a una tormenta.
Después de que algunos medios informaran que la decisión de adelantar el partido ya estaba tomada, el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, expresó su rechazo a un eventual cambio de horario.
“Como una patada en el estómago, porque ahora hay que cambiarlo todo el plan, todo el trabajo”, dijo en una entrevista con la estación Radiofórmula, en referencia a los ajustes en temas como la alimentación, siestas o fisioterapia.
“A mí nadie me consultó y sí estoy bastante enojado”, añadió. “No estoy de acuerdo”, pero “FIFA organiza, FIFA decide y yo acato. Nos adaptamos, no hay pretexto, hay que jugar y ganar”, apuntó Aguirre.
El otro partido del domingo, Brasil vs. Noruega, también iba a sufrir cambios en caso de aprobar la reprogramación de México vs. Inglaterra, pero la FIFA prefirió mantener sus planes como los tenía establecidos desde diciembre del año pasado.