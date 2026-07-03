Estos son los 16 países clasificados a octavos del Mundial 2026: sorpresas entre los eliminados

Este viernes 3 de julio, se jugaron los últimos partidos de los dieciseisavos del Mundial 2026. Ya se conocen todos los países clasificados a los octavos de final y varios que pintaban como candidatos acabaron eliminados.

Cabo Verde hace historia ante Argentina y se confirma un nuevo clasificado a octavos: sufrimiento en Miami

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Resultados de los dieciseisavos de final en el Mundial 2026

Sudáfrica 0 - 1 Canadá

Países Bajos 1 (2) - (3) 1 Marruecos

Alemania 1 (3) - (4) 1 Paraguay

Francia 3 - 0 Suecia

Bélgica 3 - 2 Senegal

Estados Unidos 2 - 0 Bosnia y Herzegovina

España 3 - 0 Austria

Portugal 2 - 1 Croacia

Brasil 2 - 1 Japón

Costa de Marfil 1 - 2 Noruega

México 2 - 0 Ecuador

Inglaterra 2 - 1 RD Congo

Suiza 2 - 0 Argelia

Colombia 1 - 0 Ghana

Australia 1 (2) - (4) 1 Egipto

Argentina 3 - 2 Cabo Verde

Lista de los 16 países clasificados a los octavos de final del Mundial 2026

Canadá Marruecos Paraguay Francia Estados Unidos Bélgica Portugal España Brasil Noruega México Inglaterra Suiza Colombia Argentina Egipto

Colombia sigue en carrera: clasificada a los octavos de final del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Lista de los 16 países eliminados en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sudáfrica Países Bajos Alemania Suecia Senegal Bosnia y Herzegovina Austria Croacia Japón Costa de Marfil Ecuador RD Congo Argelia Ghana Australia Cabo Verde

Alemania, la gran sorpresa de los dieciseisavos de final por su eliminación ante Paraguay. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Cruces confirmados en los octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs. Marruecos

Paraguay vs. Francia

Estados Unidos vs. Bélgica

Portugal vs. España

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

Suiza vs. Colombia

Argentina vs. Egipto

Argentina “va a competir hasta el final”, dice Messi tras pase a octavos

Argentina “compite y va a competir hasta el final”, celebró Lionel Messi este viernes, tras vencer en la prórroga a Cabo Verde 3-2, avanzar y citarse con Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El vigente campeón trabajó más de lo esperado para vencer a un orgulloso equipo de Cabo Verde que vendió cara la derrota.

Lionel Messi (29′) abrió la cuenta para la Albiceleste, pero el centrocampista Deroy Duarte (59′) empató y llevó el encuentro al tiempo extra. Lisandro Martínez (92′) volvió a adelantar a los argentinos, Lopes Cabral (103′) volvió a igualar el encuentro y un autogol de Borges (111′) le dio el boleto a octavos a Argentina.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay” en la fase de grupos, dijo el 10 a periodistas.

El jugador del Inter Miami remarcó que al hacer “lo más difícil, que era encontrar el primer gol”, pensaron que el partido iba a facilitarse.

*Con información de AFP.