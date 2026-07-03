Estos son los 16 países clasificados a octavos del Mundial 2026: sorpresas entre los eliminados

Este viernes 3 de julio, se jugaron los últimos partidos de los dieciseisavos del Mundial 2026. Ya se conocen todos los países clasificados a los octavos de final y varios que pintaban como candidatos acabaron eliminados.
Resultados de los dieciseisavos de final en el Mundial 2026
- Sudáfrica 0 - 1 Canadá
- Países Bajos 1 (2) - (3) 1 Marruecos
- Alemania 1 (3) - (4) 1 Paraguay
- Francia 3 - 0 Suecia
- Bélgica 3 - 2 Senegal
- Estados Unidos 2 - 0 Bosnia y Herzegovina
- España 3 - 0 Austria
- Portugal 2 - 1 Croacia
- Brasil 2 - 1 Japón
- Costa de Marfil 1 - 2 Noruega
- México 2 - 0 Ecuador
- Inglaterra 2 - 1 RD Congo
- Suiza 2 - 0 Argelia
- Colombia 1 - 0 Ghana
- Australia 1 (2) - (4) 1 Egipto
- Argentina 3 - 2 Cabo Verde
Lista de los 16 países clasificados a los octavos de final del Mundial 2026
- Canadá
- Marruecos
- Paraguay
- Francia
- Estados Unidos
- Bélgica
- Portugal
- España
- Brasil
- Noruega
- México
- Inglaterra
- Suiza
- Colombia
- Argentina
- Egipto
Lista de los 16 países eliminados en los dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica
- Países Bajos
- Alemania
- Suecia
- Senegal
- Bosnia y Herzegovina
- Austria
- Croacia
- Japón
- Costa de Marfil
- Ecuador
- RD Congo
- Argelia
- Ghana
- Australia
- Cabo Verde
Cruces confirmados en los octavos de final del Mundial 2026
- Canadá vs. Marruecos
- Paraguay vs. Francia
- Estados Unidos vs. Bélgica
- Portugal vs. España
- Brasil vs. Noruega
- México vs. Inglaterra
- Suiza vs. Colombia
- Argentina vs. Egipto
Argentina “va a competir hasta el final”, dice Messi tras pase a octavos
Argentina “compite y va a competir hasta el final”, celebró Lionel Messi este viernes, tras vencer en la prórroga a Cabo Verde 3-2, avanzar y citarse con Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.
El vigente campeón trabajó más de lo esperado para vencer a un orgulloso equipo de Cabo Verde que vendió cara la derrota.
Lionel Messi (29′) abrió la cuenta para la Albiceleste, pero el centrocampista Deroy Duarte (59′) empató y llevó el encuentro al tiempo extra. Lisandro Martínez (92′) volvió a adelantar a los argentinos, Lopes Cabral (103′) volvió a igualar el encuentro y un autogol de Borges (111′) le dio el boleto a octavos a Argentina.
“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay” en la fase de grupos, dijo el 10 a periodistas.
El jugador del Inter Miami remarcó que al hacer “lo más difícil, que era encontrar el primer gol”, pensaron que el partido iba a facilitarse.
*Con información de AFP.