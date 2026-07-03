Deportes

Estos son los 16 países clasificados a octavos del Mundial 2026: sorpresas entre los eliminados

Empieza la recta final de la Copa del Mundo: atrás queda la novedosa ronda de dieciseisavos y arranca el formato de los octavos de final.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
3 de julio de 2026 a las 10:36 p. m.
Ya se asoma la ronda de octavos de final en el Mundial 2026: Colombia, Brasil, México y Argentina están entre las selecciones clasificadas.
Ya se asoma la ronda de octavos de final en el Mundial 2026: Colombia, Brasil, México y Argentina están entre las selecciones clasificadas. Foto: Getty Images

Este viernes 3 de julio, se jugaron los últimos partidos de los dieciseisavos del Mundial 2026. Ya se conocen todos los países clasificados a los octavos de final y varios que pintaban como candidatos acabaron eliminados.

Lionel Messi contra Cabo Verde.
Cabo Verde hace historia ante Argentina y se confirma un nuevo clasificado a octavos: sufrimiento en Miami
Mundial 2026 | El simulador con el que usted puede jugar y atinar hasta que haya campeón
🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Resultados de los dieciseisavos de final en el Mundial 2026

  • Sudáfrica 0 - 1 Canadá
  • Países Bajos 1 (2) - (3) 1 Marruecos
  • Alemania 1 (3) - (4) 1 Paraguay
  • Francia 3 - 0 Suecia
  • Bélgica 3 - 2 Senegal
  • Estados Unidos 2 - 0 Bosnia y Herzegovina
  • España 3 - 0 Austria
  • Portugal 2 - 1 Croacia
  • Brasil 2 - 1 Japón
  • Costa de Marfil 1 - 2 Noruega
  • México 2 - 0 Ecuador
  • Inglaterra 2 - 1 RD Congo
  • Suiza 2 - 0 Argelia
  • Colombia 1 - 0 Ghana
  • Australia 1 (2) - (4) 1 Egipto
  • Argentina 3 - 2 Cabo Verde

Lista de los 16 países clasificados a los octavos de final del Mundial 2026

  1. Canadá
  2. Marruecos
  3. Paraguay
  4. Francia
  5. Estados Unidos
  6. Bélgica
  7. Portugal
  8. España
  9. Brasil
  10. Noruega
  11. México
  12. Inglaterra
  13. Suiza
  14. Colombia
  15. Argentina
  16. Egipto
Luis Díaz estuvo cerca de realizar la segunda anotación.
Colombia sigue en carrera: clasificada a los octavos de final del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Lista de los 16 países eliminados en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

  1. Sudáfrica
  2. Países Bajos
  3. Alemania
  4. Suecia
  5. Senegal
  6. Bosnia y Herzegovina
  7. Austria
  8. Croacia
  9. Japón
  10. Costa de Marfil
  11. Ecuador
  12. RD Congo
  13. Argelia
  14. Ghana
  15. Australia
  16. Cabo Verde
Alemania, la gran sorpresa de los dieciseisavos de final por su eliminación ante Paraguay.
Alemania, la gran sorpresa de los dieciseisavos de final por su eliminación ante Paraguay. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Cruces confirmados en los octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá vs. Marruecos
  • Paraguay vs. Francia
  • Estados Unidos vs. Bélgica
  • Portugal vs. España
  • Brasil vs. Noruega
  • México vs. Inglaterra
  • Suiza vs. Colombia
  • Argentina vs. Egipto

Argentina “va a competir hasta el final”, dice Messi tras pase a octavos

Argentina “compite y va a competir hasta el final”, celebró Lionel Messi este viernes, tras vencer en la prórroga a Cabo Verde 3-2, avanzar y citarse con Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El vigente campeón trabajó más de lo esperado para vencer a un orgulloso equipo de Cabo Verde que vendió cara la derrota.

Lionel Messi (29′) abrió la cuenta para la Albiceleste, pero el centrocampista Deroy Duarte (59′) empató y llevó el encuentro al tiempo extra. Lisandro Martínez (92′) volvió a adelantar a los argentinos, Lopes Cabral (103′) volvió a igualar el encuentro y un autogol de Borges (111′) le dio el boleto a octavos a Argentina.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay” en la fase de grupos, dijo el 10 a periodistas.

El jugador del Inter Miami remarcó que al hacer “lo más difícil, que era encontrar el primer gol”, pensaron que el partido iba a facilitarse.

*Con información de AFP.