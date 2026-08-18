Por tercer partido consecutivo, Luis Díaz anotó para impulsar la victoria del Bayern Múnich durante un juego de la pretemporada rumbo a la campaña 2026/2027.

Esta vez apareció de atrás y conectó una asistencia de su compañero de ataque, Michael Olise. Fue a esa altura el 2-3 parcial para los suyos vs. FC Heidenheim, que se ilusionó hasta el minuto 78 con un resultado a favor.

🇨🇴 GOOOL de Luis Díaz. El colombiano marcó el 3-2 del #BayernMunich ante #Heidenheim, al 78’, por amistoso pic.twitter.com/FYnwjq74Ee — Pipe Sierra (@PSierraR) August 18, 2026

Tras el tanto del guajiro, el pleito se resolvió en favor de Bayern, que aceleró, teniendo ya a todas sus figuras en campo para acabar venciendo por 2-4. A Lucho le fueron suficientes 30 minutos para salir como la figura y marcar.

Sus estadísticas fueron de un 86 % de los pases completados, un 75 % de esos largos; además, tocó el balón en 26 ocasiones. Esa intervención de media hora le sirvió para quedar como el mejor en el último juego de preparación antes de la nueva campaña en Europa.

Primer título en la mira

Han terminado de manera formal los amistosos para Bayern, Lucho y compañía. Este mismo sábado jugarán por el primer trofeo del nuevo año: la Supercopa de Alemania.

Ese partido crucial para arrancar con pie derecho será el próximo sábado 22 de agosto, desde la 1:30 p. m. (hora de Colombia) con transmisión de ESPN.

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Para los dirigidos por Vincent Kompany, es una final en la que está en juego más que la copa. Borussia Dortmund es el rival de turno, así como también el contrario de toda la vida al cual le quieren ganar los clásicos siempre.

La rotación de la nómina en busca de un manejo de cargas óptimo para el inicio formal de la competencia dejó ver a Díaz como suplente durante este martes 18 de agosto. Para el tramo final ingresó y se hizo sentir con su tercera anotación al hilo.

Luis Díaz anotó tres goles durante la pretemporada del Bayern Múnich rumbo a la campaña 2026/2027. Foto: DeFodi Images via Getty Images

En los partidos frente a Aston Villa y Leipzig también logró marcar. Dichos tantos, con el marcado en las últimas horas, confirman el buen momento que atraviesa el atacante, que llega dulce con las redes rivales.

Cumpliendo con su palabra

Al término del juego pasado con Bayern Múnich, el colombiano dialogó con un medio de comunicación y reveló cuál es su principal anhelo de cara a la temporada 2026/2027.

Se propuso marcar muchos goles, incluso superar la cifra que consiguió durante su primer año con el conjunto bávaro.

“Quiero marcar muchos goles y dar muchos pases de gol. El objetivo, por supuesto, es ganar tantos títulos como sea posible. Estoy deseando vivir momentos especiales con los aficionados”, manifestó.

Luis Díaz durante un entrenamiento con el FC Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

En su primera temporada con el cuadro rojo, el atacante alcanzó una cifra goleadora inédita en su carrera deportiva, consolidándose como uno de los principales referentes ofensivos del equipo alemán.

El balance final del año pasado para el de la Selección Colombia fue de 26 goles y 19 asistencias, repartidos en los 51 partidos oficiales entre todas las competiciones que jugó (Supercopa, Copa, Bundesliga y Champions League).

Para la campaña 2026/2027, se espera que pueda igualar o incrementar la cifra goleadora que lo ha hecho tan aclamado en el Bayern Múnich.