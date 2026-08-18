Los tres clubes que van por Daniel Muñoz: listado salió y cifra millonaria que pagarían

En próximos días, Daniel Muñoz podría estar siendo noticia en Colombia y en Inglaterra por su salida del Crystal Palace hacia otro club de la Premier League.

Everton, Tottenham y Nottingham Forest son los clubes con los que se le ha relacionado. Al parecer, ya existieron contactos iniciales, sin la presentación de una oferta formal por el valor que pretende obtener el Palace.

Daniel Muñoz fue figura de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

¿Cuánto vale Muñoz?

El club que esté realmente interesado en el lateral derecho de la Selección Colombia deberá alistar una oferta cercana a los 20-25 millones de euros. Ese es el valor que pretende ganar el actual campeón de la UEFA Conference League.

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Y es que Muñoz no era un jugador del que se quisieran desprender, pero al ver la chance de una venta que le puede beneficiar a las Águilas.

En próximos días seguro se intensificarán los rumores y, posiblemente, todo se formalice por parte de algún equipo que desea a Muñoz en una oferta. Habrá que ver cómo marchan los reportes en Reino Unido.

En carpeta de los Spurs

Tottenham Hotspur es uno de los equipos de mayor prestigio de Inglaterra que merodea a Daniel Muñoz.

El Daily Mail, reconocido medio del Viejo Continente, aseguró que la dirigencia ya está en la búsqueda de un nuevo fichaje para la defensa y entre los nombres hay cierto favoritismo para Muñoz.

Tottenham tiene en su carpeta de posibles fichajes a Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace. Foto: Getty Images

“Tottenham ya ha comenzado a evaluar posibles reemplazos, y Daniel Muñoz, del Crystal Palace, es uno de los nombres que están siendo considerados”, apuntaron en su edición impresa.

Recientemente, por los Spurs pasó un colombiano que fue Dávinson Sánchez. En la historia no ha estado ninguno más y Muñoz se convertiría en el segundo de un onceno que cada campaña espera estar a la misma altura de los grandes de Premier League.

Su historia con Crystal Palace

En enero de 2024 se empezó a escribir la historia de Daniel en el club al cual pertenece. Su adaptación le significó algunos partidos, pero después de empezar a destacar, se ha ganado el corazón de los hinchas.

Durante la campaña 2024-25, el cafetero ganó protagonismo como carrilero derecho bajo las órdenes de Oliver Glasner. Fue una pieza habitual del equipo y cerró la temporada con el reconocimiento de los aficionados y de sus compañeros como Jugador de la Temporada y Players’ Player of the Season.

Daniel Muñoz y medio de la celebración como campeón de la Conference League. Foto: Getty Images

El momento más importante llegó el 17 de mayo de 2025, cuando Crystal Palace conquistó por primera vez la FA Cup tras derrotar 1-0 al Manchester City en Wembley. Muñoz fue titular en aquella histórica final.

Meses después, también fue protagonista en la obtención del Community Shield 2025. Palace empató 2-2 ante Liverpool y se impuso 3-2 en los penaltis, consiguiendo otro título inédito para la institución. Muñoz fue titular y participó en las acciones ofensivas del encuentro.

A nivel continental, se hizo con la UEFA Conference League en una final inédita para los suyos. Se enfrentaron al Rayo Vallecano en Alemania, al que vencieron 1-0.