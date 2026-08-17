Luis Díaz se la jugó y dijo cuántos goles va a marcar esta temporada con el Bayern Múnich

Luis Díaz empezó con pie derecho su segunda temporada en el Bayern Múnich. El atacante colombiano marcó contra Aston Villa en Hong Kong y el sábado pasado también hizo gol en el amistoso ante RB Leipzig.

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A puertas del primer partido oficial, Lucho participó en el Allianz Team Day y recibió el cariño de los hinchas una vez más. De paso, atendió a los medios oficiales del Bayern y soltó un pronóstico sobre la cantidad de goles que marcará esta temporada.

“¿Esta temporada? Yo creo que 25 goles o 20 goles, es un buen número", indicó el guajiro.

Luis Díaz viene de una campaña en la que multiplicó los aportes goleadores que venía haciendo con Liverpool. En la temporada 2025/26 anotó 26 goles y dio 23 asistencias para un total de 49 participaciones de gol.

Luis Díaz reveló sus objetivos

Lo más importante para Lucho es aportar a los éxitos colectivos del Bayern Múnich y ganar el título que le sigue faltando en Europa: la Champions League.

“Quiero marcar muchos goles y dar muchas asistencias. El objetivo, por supuesto, es ganar tantos títulos como sea posible. Estoy deseando vivir momentos especiales con los aficionados”, apuntó.

Su primer examen será el próximo sábado, 22 de agosto, enfrentando al Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania 2026. Ese compromiso arrancará a la 1:30 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN para toda latinoamérica.

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La expectativa es que Bayern Múnich ya pueda contar con Harry Kane y Michael Olise, que regresaron tarde de sus vacaciones y apenas están sumando sus primeros entrenamientos bajo las órdenes de Vincent Kompany.

Luis Díaz ha sido el gran referente de ataque durante la pretemporada. El sábado volvió a marcar en el amistoso contra RB Leipzig por la Telekom Cup y fue bien calificado por las aplicaciones especializadas.

Luis Díaz durante un entrenamiento con el FC Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

Confianza en el camerino del Bayern

Las sensaciones son positivas en el camerino del Bayern Múnich, de cara a disputar el primer título de la temporada. “Me alegra que hayamos recuperado a todo el mundo. Es bueno para todos nosotros estar de nuevo juntos. Ahora estamos deseando que llegue la temporada y el partido del sábado”, apuntó Joshua Kimmich.

“Hoy es un poco diferente al entrenamiento en Säbener. Forma parte de la filosofía del club realizar muchas sesiones de entrenamiento abiertas. El FC Bayern es un club muy especial en ese sentido”, agregó el mediocampista alemán.

El conjunto bávaro sumó dos fichajes de renombre como el delantero Ismaël Saibari y el lateral izquierdo Nataniel Brown.

Sumado a eso, están trabajando en la renovación de Harry Kane. “Solo me queda un año de contrato, así que ahora es el momento de hablar de ello. Lo discutiremos la próxima semana o la que sigue. Ambas partes están completamente relajadas al respecto”, dijo el goleador inglés.