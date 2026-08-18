Futbolista argentino le pegó a Santiago Arias en pleno partido: dura agresión genera rechazo

Santiago Arias fue agredido por Ramiro Carrera, jugador de Lanús, en pleno partido contra Independiente por la quinta fecha de la Liga Argentina. El colombiano terminó en el suelo retorciéndose de dolor, mientras que Carrera vio la tarjeta roja.

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Todo se dio en los minutos finales del primer tiempo, cuando el mediocampista argentino se acercó a increpar a Arias y le soltó un cabezazo por la espalda.

El defensor antioqueño cayó inmediatamente al suelo, mientras que el árbitro trató de contener a Ramiro Carrera y posteriormente lo expulsó. El argentino no paró con la tarjeta roja y se acercó a Santiago Arias para decirle cosas cerca del oído.

La agresión de Carrera ha generado rechazo entre los hinchas de Independiente, que piden sanciones severas contra el jugador de Lanús después de lo sucedido en el Estadio Néstor Díaz Pérez.

Unos minutos después, Santiago Arias se levantó y caminó hacia el vestuario con una bolsa de hielo en la cabeza. El colombiano no quiso hacer comentarios sobre la situación en zona mixta y dejará todo en manos de la comisión disciplinaria de la AFA.

Lo cierto es que Independiente se llevó los tres puntos en la casa de Lanús. Lautaro Millán (2) y Maxi Gutiérrez marcaron los goles para el triunfo del ‘rojo’ en condición de visitante (1-3).

Carlos Matheu, técnico interino, agradeció el buen partido de los jugadores para sacar una victoria importante lejos de Avellaneda. “Encontré un grupo golpeado, pero con muchas ganas. Con valentía y coraje para sacar adelante un partido muy difícil”, dijo en rueda de prensa.

“Demostraron, pusieron el pecho, demostraron ser un gran grupo que se tiene que transformar en un equipo. Lo van a hacer con el tiempo”, agregó.

Aunque Independiente fue relacionado con un supuesto interés en el colombiano Lucas González, finalmente eligió al brasileño Jadson Viera como su nuevo entrenador. El anuncio oficial fue hasta el domingo, por lo que la dirigencia designó a Matheu como el encargado de tomar las decisiones ante Lanús.

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“Es un gran grupo humano, se merecen estas cosas. Intentaron una identidad, salir jugando, lo han hecho. Tienen que confiar en ellos y saber que son buenos. Hoy pusieron la cara”, declaró el entrenador interino.

Independiente logró salir del fondo de la tabla con esta victoria. Santiago Arias fue titular y disputó los 90 minutos contra Lanús, buena noticia para el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Se espera que el antioqueño haga parte de la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de septiembre, peleando por el puesto contra Daniel Muñoz.