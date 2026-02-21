Deportes

Sebastián Villa atacó y se le puso cara a cara a Santiago Arias: tenso cruce estuvo caliente

Ambos colombianos de paso en selección se picaron tras una jugada que los enfrentó en el juego de Independiente de Rivadavia vs. Independiente.

21 de febrero de 2026, 8:59 p. m.
Sebastián Villa y Santiago Arias se enfrentaron en la Primera División de Argentina.
Sebastián Villa y Santiago Arias se enfrentaron en la Primera División de Argentina. Foto: Captura a transmisión de ESPN

Un encuentro de dos colombianos como Sebastián Villa y Santiago Arias en Argentina, el cual podría ser amistoso por compartir la misma nacional, casi termina en golpes durante la jornada de la Primera División de Argentina.

Quien oficiaba como local con Independiente de Rivadavia portaba la banda de capitán. Si bien este se creía que llevaría con calma las situaciones de partido, acabó por verse salido de casillas cuando el marcador iba 1-2 en contra.

En medio de lo que fue una jugada donde se cruzó con Santiago Arias, recién llegado a Independiente de Avellaneda, el atacante fue con vehemencia y agresividad a un choque con el otro colombiano.

Por su parte, el lateral derecho marcado con la camiseta 4 hacía su trabajo, pero para el rival fue excesiva la fuerza que usó para marcarlo y fue justo ahí que se armó el fuerte cruce entre ambos.

Villa, al ver que Arias fue en busca de un balón luego de ganárselo limpiamente, se fue encima suyo con un codazo que mandó al suelo al exjugador de Atlético de Madrid y PSV en Europa.

Al piso cayó Santi, quien no quiso entrar en la pelea de manera formal. No obstante, al reintegrarse para seguir el juego, un nuevo tropezón con Sebastián dio para que se abriera otra parte de la situación caliente de ambos colombianos.

De volea Luis Javier Suárez: golazo en Sporting de Lisboa es sensación para el Mundial 2026

Villa en esta ocasión empujó a Arias con cara de pocos amigos y le reclamó en la cara sobre esa segunda entrada en su contra. Al final, de lejos, ambos se dijeron cosas que no pudieron ser descifradas.

Para que la situación terminase por lo sano, el juez central hizo una reconvención de palabra con ambos y dio continuidad al partido que acabó con victoria del local por 3-2 después de ir perdiendo 1-2.

Arias se estrenó con asistencia

A sus 34 años, quien desarrolló la mayor parte de su carrera en el Viejo Continente decidió experimentar la dureza del balompié de Argentina. Independiente le abrió las puertas y con estos espera tener regularidad para ir al Mundial 2026 junto a la Selección Colombia.

Este sábado empezó a hacer méritos para esto, al haber asistido en uno de los goles de los de Avellaneda. Un centro preciso para su compañero sirvió para que el rojo marcase el 1-1 parcial de chalaca.

Aunque los aplausos se los haya llevado el autor del tanto, Arias fue destacado por su gran sensibilidad para poner el balón de manera precisa en el área contraria y dejar servido el balón a Gabriel Ávalos.

El lateral derecho no fue inicialista, pero la bastaron pocos minutos para dar la asistencia del empate transitorio. Gustavo Quinteros, técnico, pudo haber quedado convencido de lo hecho por su refuerzo para seguirlo poniendo como titular.

Alboroto en Argentina por lo que Sebastián Villa le dijo a Juanfer Quintero: se armó novelón

En resumen, el partido de Arias acabó con una calificación cercana a los 7.0 puntos, tras haber dado el 79% de los pases, centrar el 50% bien de los tiros ejecutados y tocar el balón un total de 32 ocasiones en los 45’ que tuvo acción.

