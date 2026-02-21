De volea Luis Javier Suárez: golazo en Sporting de Lisboa es sensación para el Mundial 2026

Otro día en la oficina para Luis Javier Suárez. El delantero colombiano de mejor momento en Europa volvió a aparecer este sábado en el marcador de la victoria por 0-3 ante Moreirense.

Si bien estuvo desde el arranque en la nómina titular, solo hasta el final del partido el samario pudo manifestarse para colocar el gol definitivo de la victoria del Sporting de Lisboa en la fecha 23 de la Primeira Liga.

Cazando un rebote en la parte posterior del área, el atacante dejó picar el esférico una vez y lo empalmó a la perfección con una volea endiablaba que se incrustó en el ángulo de la mano izquierda del portero local.

GOAL! 💥

LUIS JAVIER SUÁREZ MAKES IT THREE FOR SPORTING CP!



🇵🇹 Moreirense 0–3 Sporting CP



pic.twitter.com/KVoFq3ncfQ — Football⚽ (@footballz_tv) February 21, 2026

Dicha anotación fue una completa obra de arte, que le permitió al de Santa Marta llegar a la línea de los 34 goles en 36 partidos jugados durante la campaña 2025/2026.

Junto a sus compañeros de escuadra se dio una celebración sentida, dado que siguen en la pelea por el liderato de la liga local, donde su rival más próximo es el Porto.

A esta altura del campeonato, y tras haberse jugado 23 jornadas del certamen, el cuadro de Lisboa es segundo con 58 puntos, uno menos que los dragones quienes tendrán acción este domingo en la fecha del fin de semana ante Río Ave.

77′ y a descansar con uno en la bolsa

A mediados de 2025 llegó Suárez a la disciplina de Sporting. Su impacto desde la primera temporada ha sido inmediato para los intereses del club que apostó por él y pagó la suma de 22 millones de euros.

Casi que en todos los partidos Lucho se hace sentir con una asistencia, o sino con una anotación que le ayuda a los lisboetas para estar prendidos a la pelea por los torneos que disputan.

En el juego desarollado durante este sábado, Suárez fue calificado con una puntuación alta de 8.0 puntos, quedando por detrás de su compañero Trincao, quien fue elegido como la gran figura del partido de la fecha 23.

Lucho estuvo como la referencia de ataque a lo largo de 77 minutos. Al cumplir con la labor y sellar el resultado para los de Lisboa, el técnico Rui Borges le dio descanso al ariete.

Fotis Ioannidis fue quien tomó el lugar de Suárez en el ataque para los minutos finales. Con un 0-3 en el bolsillo, los minutos hasta el pitazo final fueron de trámite.

El próximo reto de Sporting CP será el cruce ante Estoril, pactado a jugarse este 27 de febrero dede las 3:45 p.m. (hora de Colombia).

De cara al remate del mes en curso, ese choque es el último para los verdiblancos. En marzo ya vendrán otros compromisos como lo será la semifinal de ida de Copa ante Porto, a desarrollarse el 3 del próximo mes.

Una vez salgan de dicho juego de Copa, el calendario maratónico les presentará partidos ante Braga, Tondela y Alverca, todos a jugarse a lo largo del tercer mes de 2026.

Sporting de Lisboa espera que haya un desliz de FC Porto en la liga portuguesa, para que estos puedan tomar la ansiada cima de la tabla de posiciones.