Deportes

De volea Luis Javier Suárez: golazo en Sporting de Lisboa es sensación para el Mundial 2026

El ariete sigue pidiendo pista con goles para ir a la próxima Copa del Mundo con la Selección Colombia. Ya suma 34 goles en 26 partidos en Portugal.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de febrero de 2026, 3:00 p. m.
Luis Javier Suárez acumuló un gol más con Sporting de Lisboa y hace méritos para ir al Mundial 2026.
Luis Javier Suárez acumuló un gol más con Sporting de Lisboa y hace méritos para ir al Mundial 2026. Foto: Transmisión Canal TVI

Otro día en la oficina para Luis Javier Suárez. El delantero colombiano de mejor momento en Europa volvió a aparecer este sábado en el marcador de la victoria por 0-3 ante Moreirense.

Si bien estuvo desde el arranque en la nómina titular, solo hasta el final del partido el samario pudo manifestarse para colocar el gol definitivo de la victoria del Sporting de Lisboa en la fecha 23 de la Primeira Liga.

Cazando un rebote en la parte posterior del área, el atacante dejó picar el esférico una vez y lo empalmó a la perfección con una volea endiablaba que se incrustó en el ángulo de la mano izquierda del portero local.

Dicha anotación fue una completa obra de arte, que le permitió al de Santa Marta llegar a la línea de los 34 goles en 36 partidos jugados durante la campaña 2025/2026.

Ciclismo

Daniel Martínez completó la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve sin sobresaltos

Deportes

Bayern Múnich con Luis Díaz como titular se impone ante un Frankfurt que metió suspenso en los últimos minutos

Deportes

Técnico del Bayern Múnich tomó decisión de última hora en relación a Lucho Díaz y el juego Bayern Múnich vs. Frankfurt

Deportes

Director del Bayern Múnich ponderó el juego de Luis Díaz: clave para ser el líder en la Bundesliga

Deportes

Agente de Prestianni habló sobre las sanciones de la UEFA tras el capítulo de posible racismo contra Vinícius Jr.

Deportes

James Rodríguez aún no debuta con Minnesota y ya lo tildan de “egoísta”: esto dijo el director deportivo

Deportes

Supuesto insulto de Prestianni a Vinicius podría cambiar para siempre el fútbol: Fifa estudia drástica decisión

Deportes

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Deportes

Luis Suárez prende las alarmas: confirman cuál es la lesión que tiene y el parte médico

Deportes

Luis Suárez imparable y mira el Mundial: héroe excepcional del Sporting Lisboa ante el Porto

Junto a sus compañeros de escuadra se dio una celebración sentida, dado que siguen en la pelea por el liderato de la liga local, donde su rival más próximo es el Porto.

A esta altura del campeonato, y tras haberse jugado 23 jornadas del certamen, el cuadro de Lisboa es segundo con 58 puntos, uno menos que los dragones quienes tendrán acción este domingo en la fecha del fin de semana ante Río Ave.

77′ y a descansar con uno en la bolsa

A mediados de 2025 llegó Suárez a la disciplina de Sporting. Su impacto desde la primera temporada ha sido inmediato para los intereses del club que apostó por él y pagó la suma de 22 millones de euros.

Casi que en todos los partidos Lucho se hace sentir con una asistencia, o sino con una anotación que le ayuda a los lisboetas para estar prendidos a la pelea por los torneos que disputan.

En el juego desarollado durante este sábado, Suárez fue calificado con una puntuación alta de 8.0 puntos, quedando por detrás de su compañero Trincao, quien fue elegido como la gran figura del partido de la fecha 23.

Lucho estuvo como la referencia de ataque a lo largo de 77 minutos. Al cumplir con la labor y sellar el resultado para los de Lisboa, el técnico Rui Borges le dio descanso al ariete.

Fotis Ioannidis fue quien tomó el lugar de Suárez en el ataque para los minutos finales. Con un 0-3 en el bolsillo, los minutos hasta el pitazo final fueron de trámite.

El próximo reto de Sporting CP será el cruce ante Estoril, pactado a jugarse este 27 de febrero dede las 3:45 p.m. (hora de Colombia).

De cara al remate del mes en curso, ese choque es el último para los verdiblancos. En marzo ya vendrán otros compromisos como lo será la semifinal de ida de Copa ante Porto, a desarrollarse el 3 del próximo mes.

Una vez salgan de dicho juego de Copa, el calendario maratónico les presentará partidos ante Braga, Tondela y Alverca, todos a jugarse a lo largo del tercer mes de 2026.

Sporting de Lisboa espera que haya un desliz de FC Porto en la liga portuguesa, para que estos puedan tomar la ansiada cima de la tabla de posiciones.

Más de Deportes

La fracción de 175 km puso a prueba la resistencia de los ciclistas.

Daniel Martínez completó la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve sin sobresaltos

Harry Kane abrió el marcador tras un cabezazo preciso de Stanišić.

Bayern Múnich con Luis Díaz como titular se impone ante un Frankfurt que metió suspenso en los últimos minutos

El líder de la Bundesliga busca otra victoria con Díaz en el once inicial.

Técnico del Bayern Múnich tomó decisión de última hora en relación a Lucho Díaz y el juego Bayern Múnich vs. Frankfurt

Los números de su primera temporada dejan claro su impacto inmediato: 19 goles y 13 asistencias.

Director del Bayern Múnich ponderó el juego de Luis Díaz: clave para ser el líder en la Bundesliga

Gastón Fernández aclaró que no han recibido notificación oficial de la UEFA respecto al caso de racismo en Lisboa.

Agente de Prestianni habló sobre las sanciones de la UEFA tras el capítulo de posible racismo contra Vinícius Jr.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodríguez #10 of Colombia reacts during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

James Rodríguez aún no debuta con Minnesota y ya lo tildan de “egoísta”: esto dijo el director deportivo

El caso ha generado todo un debate en el mundo del fútbol.

Supuesto insulto de Prestianni a Vinicius podría cambiar para siempre el fútbol: Fifa estudia drástica decisión

Pereira vs. Pasto y Llaneros contra Medellín por Liga BetPlay.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Pereira vs. Pasto dejó al líder y Llaneros enfrió al Medellín

Miguel Ángel Borja defendiendo los colores de Atlético Nacional en 2016.

Directivo de Atlético Nacional contó por qué no regresó Miguel Ángel Borja: “Estuvo en carpeta”

Noticias Destacadas