Golazo de Luis Javier Suárez digno de Premio Puskás para salvar al Sporting: Espectacular racha goleadora

Luis Javier Suárez apareció en los últimos segundos para salvar al Sporting Lisboa con un golazo adornado con espectacular gesto técnico.

William Horacio Perilla Gamboa

1 de febrero de 2026, 10:45 p. m.
Pantallazo @sporttvportugal
Pantallazo @sporttvportugal

El delantero colombiano Luis Javier Suárez está imparable y otra vez hace acto de presencia en el marcador para salvar al Sporting Lisboa y darle los tres puntos en la Liga de Portugal. En los últimos segundos del juego en el estadio José Alvalade contra el Nacional Madeira, el samario apareció con su magia goleadora y anotó en los últimos segundo para el 2-1 final.

Ya en los últimos segundos del partido (90+6′), cuando Nacional de Madeira sacaba un gran botín de Lisboa con el 1-1, Luis Javier Suárez tuvo la genialidad para anotar un golazo con un gesto técnico que le vale para ser nominado al Premio Puskás, pues en el momento de más angustia, tuvo tranquilidad para dejar pasar el balón e inventarse un ‘taquito’, cruzar la pelota para el 2-1 y los tres puntos.

El partido hacía parte de la fecha 20 de la Liga de Portugal y estuvo marcado por la lluvia. Al Sporting Lisboa se le complicó el juego ante la pérdida de balón y el flujo de ataque con el intenso clima.

Fue hasta el 90+6 que se pudo ajustar un gran toque de pelota para que Luis Javier Suárez aprovechara la desatención de la defensa visitante y cobrar con espectacular gol que ya se gana las portadas portuguesas.

El delantero colombiano #97 del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, celebra su segundo gol durante el partido de la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Sporting CP y el Paris Saint Germain en el estadio José Alvalade en Lisboa el 20 de enero de 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
El delantero colombiano #97 del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, celebra su segundo gol durante el partido de la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Sporting CP y el Paris Saint Germain en el estadio José Alvalade en Lisboa el 20 de enero de 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Antes, al minuto 88, Luis Javier Suárez había marcado el 2-1, pero le fue anulado por fuera de lugar. Lejos de bajar la guardia, el atacante colombiano siguió muy incisivo en el área rival hasta que tuvo otra oportunidad y pudo marcar totalmente habilitado tras asistencia de Alisson Santos. De esta manera, Sporting suma tres puntos más y se sostiene en segunda casilla en la tabla de posiciones con 51 puntos.

Espectacular racha de Luis Javier Suárez con el Sporting

Tras dar varias vueltas por el fútbol español y Olympique de Marsella de Francia, Luis Javier Suárez tuvo el aval del Sporting Lisboa y fue firmado con la enorme responsabilidad de ocupar el lugar que dejó Viktor Gyökeres. Lejos de esconderse de la presión, le ha hecho frente con goles y ahora es segundo en la tabla de goleadores de la Liga con 18 tantos, uno por debajo del líder, el griego Vangelis Pavlidis de Benfica.

Asimismo, si se suman todas las competencias, Suárez acumula 25 anotaciones en la temporada, cuatro goles de la Champions y los tres en la Copa de Portugal, en 32 partidos jugados. Espectaculares números que lo afilan no solo en la convocatoria, sino en la titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

