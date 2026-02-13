Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Luis Javier Suárez sufrió molestias en la rodilla durante el partido contra FC Porto y está entre algodones mientras cumple la suspensión de un partido por acumulación de amarillas.

El goleador colombiano no estará disponible este fin de semana para el partido contra Famalicão, duelo de vital importancia en la carrera por el título de la liga portuguesa.

Esta será la segunda vez en toda la temporada que el técnico Rui Borges no podrá contar con Suárez, quien se ha convertido en una pieza clave para ganar partidos y poner a celebrar a la hinchada del conjunto verdiblanco.

Y es que el atacante samario ha hecho olvidar muy rápido al sueco Viktor Gyökeres. Luis Javier lleva 26 goles marcados en la presente temporada y ha aportado 6 asistencias en un total de 35 partidos por todas las competencias.

Actualmente es el máximo goleador del campeonato local con 19 tantos y fue elegido como el mejor jugador del mes de enero en una votación en la que participan entrenadores y capitanes de todos los clubes de primera división.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa. Foto: Getty Images

Esto dijo Luis Javier Suárez

A raíz de ese rendimiento, su presencia en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos de marzo está prácticamente asegurada.

No obstante, depende de superar las molestias físicas y volver cuanto antes a la disciplina del Sporting de Lisboa. Aunque en Portugal aseguran que el problema no fue grave, Suárez utilizó un vendaje el pasado lunes contra Porto y su técnico confirmó que no estaba al 100 % de las condiciones físicas.

La suspensión por tarjetas amarillas le servirá para poner freno a la cantidad de partidos que viene jugando y recuperar la condición física para afrontar los próximos dos meses de competencia.

A través de su cuenta de Instragram, el goleador colombiano publicó una frase motivacional relacionada con esos momentos en los que debe depositar su fe. “Cada día es una nueva oportunidad para agradecer a Dios por todas las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida”, compartió en una de sus historias.

“Aún cuando pasemos por momentos complicados y pruebas es importante decir ¡Gracias a Dios!“, agrega la publicación de Suárez. ”Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes", finalizó.

Luis Suárez marcando de penal en el empate de Porto vs. Sporting. Foto: DPPI via AFP

¿Cuándo volverá a jugar Luis Suárez con el Sporting CP?

El próximo partido de Luis Suárez con el Sporting de Lisboa está programado para el 21 de febrero, visitando al Moreirense en el Estadio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Si todo marcha bien, el delantero colombiano hará su reaparición en ese compromiso. Las sensaciones en el transcurso de la próxima semana serán fundamentales para tomar la decisión de darle minutos o aguantar un poco más para evitar lesiones más graves.