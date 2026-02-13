Deportes

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

El delantero no jugará este fin de semana con Sporting de Lisboa y se recupera de un problema en el ligamento de la rodilla.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

13 de febrero de 2026, 12:16 p. m.
Luis Suárez tendrá una semana larga para recuperarse.
Luis Suárez tendrá una semana larga para recuperarse. Foto: Getty Images

Luis Javier Suárez sufrió molestias en la rodilla durante el partido contra FC Porto y está entre algodones mientras cumple la suspensión de un partido por acumulación de amarillas.

El goleador colombiano no estará disponible este fin de semana para el partido contra Famalicão, duelo de vital importancia en la carrera por el título de la liga portuguesa.

Esta será la segunda vez en toda la temporada que el técnico Rui Borges no podrá contar con Suárez, quien se ha convertido en una pieza clave para ganar partidos y poner a celebrar a la hinchada del conjunto verdiblanco.

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Y es que el atacante samario ha hecho olvidar muy rápido al sueco Viktor Gyökeres. Luis Javier lleva 26 goles marcados en la presente temporada y ha aportado 6 asistencias en un total de 35 partidos por todas las competencias.

Deportes

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

Deportes

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Deportes

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Deportes

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Deportes

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Deportes

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

Deportes

James Rodríguez y Tino Asprilla se ponen la camiseta por Córdoba: anuncian apoyo tras fuertes inundaciones

Deportes

Luis Suárez prende las alarmas: confirman cuál es la lesión que tiene y el parte médico

Deportes

Luis Suárez imparable y mira el Mundial: héroe excepcional del Sporting Lisboa ante el Porto

Deportes

Se pronunció Antoine Baroan, el jugador al que Luis Javier Suárez lesionó: duro parte médico

Actualmente es el máximo goleador del campeonato local con 19 tantos y fue elegido como el mejor jugador del mes de enero en una votación en la que participan entrenadores y capitanes de todos los clubes de primera división.

PORTO, PORTUGAL - FEBRUARY 9: Luis Suárez of Sporting CP celebrates after scoring his team's first goal during the Primeira Liga match between FC Porto and Sporting CP at Estadio do Dragao on February 9, 2026 in Porto, Portugal. (Photo by Joao Bravo/Sports Press Photo/Getty Images)
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa. Foto: Getty Images

Esto dijo Luis Javier Suárez

A raíz de ese rendimiento, su presencia en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos de marzo está prácticamente asegurada.

No obstante, depende de superar las molestias físicas y volver cuanto antes a la disciplina del Sporting de Lisboa. Aunque en Portugal aseguran que el problema no fue grave, Suárez utilizó un vendaje el pasado lunes contra Porto y su técnico confirmó que no estaba al 100 % de las condiciones físicas.

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

La suspensión por tarjetas amarillas le servirá para poner freno a la cantidad de partidos que viene jugando y recuperar la condición física para afrontar los próximos dos meses de competencia.

A través de su cuenta de Instragram, el goleador colombiano publicó una frase motivacional relacionada con esos momentos en los que debe depositar su fe. “Cada día es una nueva oportunidad para agradecer a Dios por todas las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida”, compartió en una de sus historias.

Aún cuando pasemos por momentos complicados y pruebas es importante decir ¡Gracias a Dios!“, agrega la publicación de Suárez. ”Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes", finalizó.

Luis Su�rez of Sporting scores a penalty 1-1 during the Portuguese championship, Liga Portugal football match between FC Porto and Sporting CP on 9 February 2026 at Est�dio do Drag�o in Porto, Portugal - Photo Jose Salgueiro / DPPI (Photo by Jose Salgueiro / DPPI via AFP)
Luis Suárez marcando de penal en el empate de Porto vs. Sporting. Foto: DPPI via AFP

¿Cuándo volverá a jugar Luis Suárez con el Sporting CP?

El próximo partido de Luis Suárez con el Sporting de Lisboa está programado para el 21 de febrero, visitando al Moreirense en el Estadio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Si todo marcha bien, el delantero colombiano hará su reaparición en ese compromiso. Las sensaciones en el transcurso de la próxima semana serán fundamentales para tomar la decisión de darle minutos o aguantar un poco más para evitar lesiones más graves.

Más de Deportes

EIBAR, SPAIN - NOVEMBER 09: Head coach Zinedine Zidane of Real Madrid CF reacts during the Liga match between SD Eibar SAD and Real Madrid CF at Ipurua Municipal Stadium on November 09, 2019 in Eibar, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 26: Luis Suarez of Sporting CP disappointed during the UEFA Champions League match between Sporting CP v Club Brugge at the Estadio Jose Alvalade on November 26, 2025 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Juan Fernando Quintero terminó muy molesto tras la derrota contra Argentinos Juniors.

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Munich, Germany - August 22: Harry Kane of Bayern Muenchen and Luis Díaz of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's fifth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Diego Arias se pronunció sobre la situación de Cristian 'Chicho' Arango.

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Nacional respondió ante su gente y sumó tres puntos que le permitieron escalar posiciones.

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

San Pelayo y Tierralta figuran entre los municipios más golpeados por la emergencia.

James Rodríguez y Tino Asprilla se ponen la camiseta por Córdoba: anuncian apoyo tras fuertes inundaciones

Nacional y Millonarios aseguraron Sudamericana, el verde aún puede ir a Copa Libertadores.

Nacional habría tomado radical decisión para el juego por Copa Sudamericana contra Millonarios; hinchas embajadores perjudicados

Varios clubes tradicionales ya conocen cuándo jugarán sus partidos pendientes.

Dimayor anuncia la programación de 5 partidos pendientes: Santa Fe vs. Nacional ya tiene fecha

Noticias Destacadas