Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

River Plate volvió a perder en su visita a Argentinos Juniors y le llueven críticas al equipo de Marcelo Gallardo.

Redacción Deportes
13 de febrero de 2026, 9:01 a. m.
Juan Fernando Quintero terminó muy molesto tras la derrota contra Argentinos Juniors.
Juan Fernando Quintero terminó muy molesto tras la derrota contra Argentinos Juniors. Foto: ESPN // AFP

River Plate volvió a perder en su visita contra Argentinos Juniors (1-0) y recibió una lluvia de críticas por parte de la prensa argentina. Marcelo Gallardo se fue expulsado, mientras que Juan Fernando Quintero protagonizó un duro cruce de palabras con su compañero Gonzalo Montiel.

El millonario llegaba al Estadio Diego Maradona, en Buenos Aires, con la misión de mejorar después de la pálida imagen que dejó hace unos días en el Monumental, cuando Tigre lo aplastó con un 4-1 histórico.

En medio de una floja actuación colectiva, repleta de puntos bajos, el desconcierto arrastró al entrenador Marcelo Gallardo, expulsado antes de terminar el primer tiempo por aplaudir de manera irónica al árbitro Andrés Merlos, que no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

En un cruce entre dos equipos que venían de perder, Argentinos Juniors fue siempre más claro en un partido intenso, áspero por momentos. El conjunto local generó más situaciones para quedarse con la victoria.

Tras el pitazo final, Quintero intercambió palabras con Montiel en el camino hacia el túnel y quedaron grabados discutiendo por lo que había sucedido en el partido.

Argentinos Juniors 1-0 River Plate

Hernán López Muñoz (35′) anotó el 1-0 para Argentinos con un gran zurdazo cruzado tras una asistencia de Viveros. Eso le alcanzó al equipo dueño casa para quedarse con los tres puntos.

Para colmo, River terminó el encuentro con diez jugadores porque el defensa Juan Portillo, que entró a los 75 minutos, debió dejar la cancha enseguida por una lesión en una rodilla en la primera acción en la que participó, después de que ya se habían hecho los cinco cambios.

Luis Suárez prende las alarmas: confirman cuál es la lesión que tiene y el parte médico

Con este triunfo, Argentinos se subió al cuarto puesto del Grupo B con 8 puntos, ahora por delante de River (7), que había ganado los dos primeros partidos del torneo y ahora suma tres encuentros sin éxitos.

“Era un partido importante para nosotros, para ver dónde estamos parados, estamos contentos por llevarnos los tres puntos”, destacó López Muñoz.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - FEBRUARY 12: Juan Fernando Quintero of River Plate reacts during a Torneo Apertura 2026 match between Argentinos Juniors and River Plate at Diego Armando Maradona Stadium on February 12, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) (Photo by Rodrigo Valle / Getty Images South America / Getty Images via AFP)
Juan Fernando Quintero reacciona al partido de Argentinos Juniors vs. River Plate Foto: Getty Images via AFP

La reacción de Juanfer Quintero

Juan Fernando Quintero habló como capitán de River Plate y mostró autocrítica por el desempeño que vienen teniendo en este arranque de campeonato.

“Es difícil, dimos ventaja y nos cobraron. Ese no es el nivel que mostramos en las primeras tres fechas. Tenemos que hacernos cargo nosotros, no hay más palabras”, declaró en zona mixta.

Juanfer considera que es momento de sacudirse y mostrar respaldo a Gallardo, que está en la cuerda floja por la cantidad de decepciones que ha acumulado en su segundo ciclo como DT de River. “Siempre nos exige y quiere que hagamos lo que veníamos haciendo las primeras fechas. Ya es la segunda fecha que perdemos, River no puede pasar esto”, completó.

*Con información de la AFP.

Noticias Destacadas