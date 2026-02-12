Deportes

Luis Suárez prende las alarmas: confirman cuál es la lesión que tiene y el parte médico

El delantero colombiano se perderá el partido de este fin de semana entre Sporting de Lisboa y Famalicão por suspensión.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

12 de febrero de 2026, 10:17 a. m.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting CP
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting CP Foto: Getty Images

Luis Javier Suárez estará ausente en el partido de este domingo entre Sporting de Lisboa y Famalicão. La razón es una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, aunque el colombiano aprovechará para recuperarse de molestias en la rodilla.

Rui Borges, técnico del conjunto portugués, informó que Suárez terminó con molestias en el partido contra FC Porto y no jugó al 100 % de sus condiciones.

Figura de la Selección Colombia tiene lesión de rodilla y peligra el Mundial 2026: “Es crónico”

“Perdimos algunos momentos de presión porque Luis Javier Suárez no estuvo al cien por cien, jugó toda la segunda parte con problemas físicos. Pero quería aportar, quería continuar, y fue bueno que acabara marcando el gol”, señaló.

Suárez salió con un vendaje en la rodilla de su pierna derecha para disputar el segundo tiempo, pero eso no le impidió marcar el gol del empate al último minuto. “Su lesión nos quitó la capacidad de presión que habíamos definido. Aun así, nos mantuvimos bien organizado”, agregó Borges.

Luis Su�rez of Sporting scores a penalty 1-1 during the Portuguese championship, Liga Portugal football match between FC Porto and Sporting CP on 9 February 2026 at Est�dio do Drag�o in Porto, Portugal - Photo Jose Salgueiro / DPPI (Photo by Jose Salgueiro / DPPI via AFP)
Luis Suárez marcando de penal en el empate de Porto vs. Sporting. Foto: DPPI via AFP

Parte médico de Luis Javier Suárez

Luis Suárez completó todo el tiempo reglamentario y salió por su cuenta del estadio, pero en la prensa portuguesa dieron detalles del problema que lo obligó a vendarse en el entretiempo.

Según informó el diario Récord en Portugal, el delantero colombiano sufre un problema leve en el ligamento de su rodilla derecha.

Suárez no requiere un tratamiento de larga duración, ni pone en riesgo su continuidad en el Sporting de Lisboa para los siguientes partidos. No obstante, estará bajo observación del cuerpo médico y guardará reposo mientras sus compañeros disputan el partido del este domingo en condición de local.

Director deportivo del Bayern alucina con Luis Díaz: le lanzó piropos tras el golazo ante Leipzig

La idea es que vuelva a quedar disponible para regresar el 21 de febrero contra Moreirense. Eso quiere decir que contará con casi dos semanas de descanso para recuperarse y emprender al parte final de la temporada con el Mundial 2026 entre ceja y ceja.

Cabe recordar que la Selección Colombia tiene dos amistosos programados para el próximo mes y Luis Suárez está fijo en la convocatoria, pues pasa por un momento inmejorable que no ha sido ajeno para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

Mejor jugador del mes

Mientras se recupera de sus molestias en la rodilla, el atacante samario fue elegido como el mejor jugador del mes en la liga portuguesa por su aporte goleador a los objetivos del Sporting.

“Luis Suárez debutó en enero en la lista oficial de premios de la Liga Portugal... y por partida doble. Tras ser nombrado Jugador Avanzado Continental del Mes, el número 97 de los Lions también ganó el premio al Jugador Betclic del Mes de la Liga Portugal, con un 37,04% de los votos de los entrenadores de la competición”, informó la página oficial del campeonato.

Durante el periodo de votación, Suárez marcó tres goles y dio una asistencia para el Sporting de Lisboa.

